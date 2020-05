Spotify lève enfin la restriction des 10 000 musiques

Terminées les bibliothèques engorgées, Spotify lève sa limite la plus embêtante, celle des 10 000 musiques.

« C’est la plus grande révolution du monde de la musique depuis la séparation des Beatles voilà 50 ans de cela, en avril 1970 ». Le Community Manager de Spotify le dit lui-même, en l’occurrence, « le mot révolution est peut-être un peu fort », mais il s’agit tout de même d’une nouvelle qui devrait ravir un certain nombre d’utilisateurs : la limite de 10 000 musiques dans sa bibliothèque vient d’être levée sur le service de streaming suédois.

Une collection épique

Si Spotify est particulièrement aimé par rapport à sa concurrence, c’est en grande partie pour ses recommandations pertinentes et ses algorithmes efficaces qui permettent de découvrir de nombreuses musiques et autres groupes parfois inconnus du grand public. Et pour que cela fonctionne au mieux, rien n’est plus efficace que de marquer d’un like les chansons que l’on apprécie ou de les ajouter à sa bibliothèque.

À ce rythme, pour peu que l’on soit un peu audiophile aux goûts éclectiques, les compteurs montent vite et certains atteignaient rapidement la limite imposée par Spotify des 10 000 musiques contenues au maximum dans une bibliothèque, affichant alors la pop-up précisant qu’il s’agit là d’une « collection épique ».

La limite supprimée

Dans un communiqué du 26 mai, Spotify a confirmé que cette limite était désormais supprimée et que les abonnés peuvent désormais sauvegarder et liker autant de chansons qu’ils le souhaitent. Ce déploiement est néanmoins progressif et ne devrait être disponible pour tous que prochainement.

Cela ne concerne néanmoins que la bibliothèque générale et ne change pas le nombre d’éléments qu’il est possible de télécharger pour une utilisation hors-ligne sur un même appareil ou le nombre d’items d’une playlist. Ces deux cas restent en effet limités à 10 000 titres chacun.

Vous ne pourrez donc toujours télécharger que 10 000 musiques sur 5 appareils différents et vos playlists ne pourront être étendues à l’infini, mais vous pourrez au moins aimer un grand nombre de chansons sans avoir à faire une sélection trop restrictive, au risque de vous priver de certaines recommandations. Et ça, c’est plutôt une bonne nouvelle !