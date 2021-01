Fonds d’écran, stickers, statuts : Signal fait le plein de nouvelles fonctionnalités

La dernière version bêta de Signal permet de profiter de nouvelles fonctionnalités comme les fonds d'écran personnalisés ou le système de statuts.

Depuis quelques semaines, c’est une arrivée massive de nouveaux utilisateurs dont profite l’application de messagerie Signal. Il faut dire que l’application a été plébiscitée par de nombreux utilisateurs après les polémiques sur les nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp.

Néanmoins, Signal ne proposait que très peu de fonctionnalités pour des utilisateurs plus habitués à celles proposées par le service de Facebook. Ça va finalement changer, comme l’a repéré le site Android Police.

En effet, la version bêta 5.3.1 de l’application, actuellement en cours de déploiement sur le Google Play Store, a ajouté de nouvelles fonctionnalités à l’application de messagerie. On peut notamment citer les fonds d’écran personnalisés dans les applications, mais aussi l’envoi de nouveaux stickers animés ou l’ajout de statuts à son profil.

Concrètement, les fonds d’écran personnalisés vont ainsi permettre aux utilisateurs de modifier le fond d’écran des messages. Il suffira pour cela de se rendre dans les paramètres, puis dans le menu « apparence » et de sélectionner l’option des fonds d’écran. Cela permettra de choisir un fond d’écran pour l’ensemble des discussions. Néanmoins, il sera également possible de choisir le fond d’écran d’une discussion en particulier. Parmi les fonds d’écran proposés, Signal ne fournit pour l’heure que des fonds d’une couleur unifiée ou dégradée. Néanmoins, les utilisateurs pourront choisir d’utiliser des images stockées sur leur téléphone.

De nouveaux stickers et l’ajout de statuts

Concernant les stickers animés, Signal en proposait déjà, mais a rajouté une nouvelle série conçue par Miguel Angel Camprubi. Il s’agit du même type de fonctionnalité que l’on retrouve déjà sur d’autres applications de messageries comme WhatsApp ou Facebook Messenger.

L’autre nouveauté ajoutée à Signal concerne les statuts des utilisateurs. La version 5.3.1 de l’application permet en effet d’ajouter une petite description en plus de son avatar et de son nom. Aux côtés de cette courte description, il est possible d’ajouter un emoji faisant office de statut que l’on peut changer comme on le souhaite.

La version bêta 5.3.1 de Signal est actuellement en cours de déploiement. Il est possible d’en profiter en s’inscrivant au programme bêta de Signal. Par la suite, elles devraient être profiter sur l’application en version finale.