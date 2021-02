Interests : Pinterest s’offre un widget iOS 14 qui cible mieux vos envies

Lancé en octobre dernier, le widget de Pinterest pour iOS 14 fonctionne plutôt correctement. La plateforme l’améliore pour lui donner une nouvelle forme et une nouvelle utilité. Voici Interests, le widget qui vous permet de sélectionner véritablement vos centres d’intérêt pour avoir des contenus plus spécifiques à découvrir.

Avec ses 450 millions d’utilisateurs à travers le monde chaque mois, Pinterest est une plateforme qui fourmille de contenus en tous genres. Et il est parfois difficile de s’y retrouver pour un « visiteur de passage ».

Se recentrer sur vos envies

Pour remédier à ce problème et éviter de perdre des utilisateurs en route, Pinterest a eu l’idée d’optimiser son widget pour iOS 14 afin de le dédier aux curieux qui veulent mieux cibler leurs envies. Présent depuis octobre dernier et le lancement du système d’exploitation d’Apple pour iPhone et iPad, le réseau social de partages de contenus et de conseils améliore son produit en lui donnant un nouvel attrait.

La mise à jour apporte aussi un changement de nom au widget. Interests va permettre aux possesseurs d’appareils Apple de mieux sélectionner et personnaliser leur expérience.

Ils vont tout d’abord pouvoir sélectionner leurs principaux centres d’intérêt parmi le choix proposé (Mode, cuisine, décoration d’intérieur, beauté, citations…). Cela permettra à Pinterest de leur proposer chaque jour de nouveaux contenus adaptés à leurs goûts, accessibles directement depuis l’écran d’accueil. La liste est encore restreinte et il faut espérer qu’elle s’élargisse avec d’autres centres d’intérêt à l’avenir. Car, si le widget traditionnel de Pinterest peut afficher les tableaux que vous avez épinglés sur votre compte, Interests définit une liste pour mettre des contenus en avant.

Comment ajouter le widget Interests ?