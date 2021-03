Partager son mot de passe Netflix pourrait devenir beaucoup plus compliqué

Netflix expérimente une nouvelle fonction qui vérifie la propriété d'un compte avec un système de double authentification.

Les comptes Netflix autorisent jusqu’à cinq utilisateurs différents, cependant, ils ne limitent pas le nombre d’appareils connectés. Vous êtes certainement beaucoup à partager votre mot de passe avec plusieurs amis ou membres de votre famille. Partager son mot de passe facilement va devenir beaucoup plus compliqué, du moins c’est ce que suggère une nouvelle fonction qui apparaît auprès de certains utilisateurs de Netflix.

Selon GammaWire, certains utilisateurs qui essaient d’utiliser le compte de quelqu’un d’autre reçoivent désormais un message d’alerte. Le message dit : Si vous ne vivez pas avec le propriétaire de ce compte, vous avez besoin de votre propre compte pour continuer à regarder. Bien sûr, il offre également la possibilité de vérifier que vous êtes le propriétaire du compte en recevant un e-mail ou un SMS avec un code de vérification.

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy

— chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021