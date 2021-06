Microsoft Teams : sur smartphone, la traduction des messages arrive enfin

Le service de collaboration de Microsoft permet déjà de traduire des messages textes sur ordinateur et va bientôt permettre aux utilisateurs iOS et Android de le faire directement depuis leurs smartphones.

Microsoft Teams est un des outils collaboratifs les plus utilisés, notamment dans le monde de l’entreprise. Celui-ci permet de communiquer aisément entre collègues, notamment en visio, mais également par écrit. Teams étant utilisé par de nombreuses grandes sociétés, il n’est pas rare de voir des collègues échanger des messages dans des langues qu’ils ne maîtrisent parfois pas assez bien.

Afin de les aider à se comprendre plus facilement, l’application propose déjà une fonctionnalité permettant de traduire des messages textes directement dans l’application. Microsoft avait annoncé en mai 2020 que celle-ci serait également rendue disponible sur iOS et Android, sans préciser de date de sortie. Un an après, la société serait désormais prête à déployer cette fonctionnalité aux utilisateurs.

Une traduction instantanée

En effet, les versions iOS et Android de l’application seraient prochainement mises à jour, permettant à l’utilisateur d’appuyer sur un message dans une conversation Teams et de le traduire instantanément. Il conviendra au préalable de définir la langue vers laquelle devront être traduits les messages, puisqu’il ne sera pas possible de la sélectionner au moment de la traduction.

Une disponibilité d’ici mi-juillet

Les versions iOS et Android de Teams seront donc mises à jour afin d’offrir cette fonctionnalité à partir du mois de juin, mais certains utilisateurs devront patienter jusqu’à mi-juillet afin de pouvoir l’utiliser sur leurs mobiles.