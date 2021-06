Netflix va produire une série sur Spotify

Selon le média américain Variety, Netflix a lancé la production d’une série autour de Spotify. La fiction en six épisodes narrera la success-story de l’entreprise fondée par le Suédois Daniel Ek, en se basant sur un livre écrit par deux journalistes tech.

C’est sans doute le cross-over le plus inattendu : Netflix et Spotify. Non, aucune nouvelle fonctionnalité en vue pour écouter une musique qui colle à votre série du moment ou des suggestions de programmes originaux pour coller à vos goûts musicaux.

Netflix a tout simplement décidé d’ajouter Spotify à ses contenus… sous la forme d’une nouvelle série. Le géant du streaming vidéo a acheté les droits du livre Spotify Untold de Jonas Leijonhufvud et Sven Carlsson pour l’adapter.

Un travail journalistique derrière la série

La firme de Los Gatos entend raconter en six épisodes l’histoire de la création de Spotify sous forme de compte-rendu fictif des co-fondateurs, dont Daniel Ek, au moment de révolutionner l’industrie musicale.

Selon Variety, le projet est déjà lancé. Au casting, on trouve Edvin Endre, aperçu dans la série Vikings, qui incarnera l’entrepreneur suédois Daniel Ek. L’histoire retracera le parcours difficile d’Ek et ses partenaires pour persuader les maisons de disques de l’intérêt de leur projet, en passant par le bras de fer avec Steve Jobs au moment du lancement de Spotify aux États-Unis ou encore des conflits avec les artistes comme Taylor Swift et Bob Dylan.

Les deux journalistes tech ont longuement enquêté sur la success-story de Spotify, rencontré de nombreux intervenants pour comprendre comment Spotify est devenu un géant. La série, bien qu’en partie fiction, sera basée sur les multiples interviews et éléments recueillis au fil du temps.

Déjà listée chez Netflix, la série devrait faire son apparition sur le service en 2022.