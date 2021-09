YouTube : économisez une recherche avec l’intégration de Google Assistant

YouTube intègre (en bêta) Google Assistant pour donner plus d'informations contextuelles sur certains éléments d'une vidéo sans avoir à sortir de l'application.

Depuis longtemps, le but avoué de Google est de rendre la recherche d’informations de plus en plus transparente et de plus en plus facile. Les dernières avancées de Google Lens vont par exemple dans cette direction. Dans cette optique, le géant de Mountain View s’intéresse également à YouTube avec l’intégration de Google Assistant au sein de l’application.

Trouvez une réponse avant de vous poser la question

Une nouvelle fonctionnalité bêta est disponible sur YouTube pour Android : « Plus de possibilités avec l’Assistant ». Il s’agit d’une intégration contextuelle de Google Assistant à la fin de la description d’une vidéo. L’intelligence artificielle de Google suggèrera ainsi des recherches qui pourraient vous intéresser pour obtenir davantage d’informations sur le contenu que vous êtes en train de regarder.

Pour l’heure, ces suggestions n’apparaissent pas sur toutes les vidéos et il est évident qu’on les retrouve sur des clips ou des bandes-annonces de films pour obtenir davantage d’informations sur l’artiste ou l’œuvre en question. Avec les récentes annonces de Google sur MUM, son algorithme de reconnaissance multimodal permettant de contextualiser une recherche à partir d’une image ou d’une vidéo, on imagine cependant que cette fonction pourrait permettre à l’avenir de proposer beaucoup plus d’informations, sur n’importe quelle vidéo.

La fonction Google Assistant dans YouTube // Source : Frandroid La fonction Google Assistant dans YouTube // Source : Frandroid La fonction Google Assistant dans YouTube // Source : Frandroid

Lorsqu’un élément est reconnu, Google affiche un petit encadré en fin de description renvoyant à la recherche Google en question en superposition, permettant ainsi de ne pas quitter l’application YouTube.

Une fonction encore limitée

Outre le fait que ces possibilités ne sont accessibles que sur une poignée de vidéos, il est important de noter que cette fonctionnalité est pour le moment expérimentale, ce qui la réserve aux abonnés YouTube Premium. Par ailleurs, ce n’est actuellement disponible qu’en anglais.

Cette bêta est disponible jusqu’au 26 octobre. On imagine qu’après cette date, elle pourrait être déployée aux non-abonnés, mais pour en profiter en français, il faudra certainement attendre encore un moment.