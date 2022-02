Google Messages pourrait bouleverser son interface en s’inspirant de Gmail

Selon les trouvailles de 9to5Google, l’application Google Messages s’apprêterait à accueillir une fenêtre latérale qui regrouperait de nombreux éléments fonctionnels. Un peu à la manière de Gmail.

Google Messages devrait faire peau neuve dans un avenir proche. 9to5Google est en effet allé farfouiller dans l’application de messagerie et y a découvert quelques trouvailles intéressantes. Le groupe californien travaillerait sur une refonte de sa plateforme en y intégrant notamment un panneau latéral truffé de fonctionnalités.

Ici, le rapprochement avec le fonctionnement de Gmail est flagrant. En ouvrant ce tiroir latéral, placé sur le côté gauche de l’interface, l’utilisateur aurait alors accès à plusieurs catégories de messages : les messages actuels, les messages favoris, les messages archivés ou encore les conservations bloquées ou considérées comme du spam.

Harmonisation

D’autres boutons offriraient un accès rapide à l’appairage d’un nouvel appareil, à la couleur du thème et à la fonction « marquer comme lus ».

À l’heure actuelle, tous ces éléments sont disponibles en cliquant sur les trois petits points verticaux situés en haut à droite de l’interface. En lieu et place, une photo de profil s’inviterait à la fête pour vous donner accès aux paramètres de l’application et à la possibilité de changer de compte.

Ces changements permettraient d’harmoniser l’ergonomie de Gmail et Google Messages, mais aussi de retrouver ses habitudes d’utilisation d’une application à une autre. Pour un néophyte Android, il n’y aurait alors pas besoin de s’adapter à chaque interface, puisque le fonctionnement de chacune serait sensiblement similaire.

Pour quand ? Mystère

De plus, cette refonte donnerait un petit coup de lifting à Google Messages, via une expérience utilisateur revue sur le fond, et non pas uniquement sur la forme. La forme, justement, avait déjà subi quelques modifications grâce au déploiement de Material You et Android 12.

On ne sait cependant pas quand Google compte intégrer l’ensemble de ces nouveautés à Google Messages.

