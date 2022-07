Google Hangouts, c’est la fin : l’application ne fonctionne plus sur iOS et Android

Comme prévu, Google Hangouts est en train de disparaître. Le service de messagerie commence à être indisponible sur les smartphones iOS et Android. Les utilisateurs sont forcés de passer à Google Chat.

On savait depuis mi-2020 que Google Hangouts, c’était bientôt terminé, pour faire place à Google Chat. Mais il aura fallu deux ans pour achever l’un des (trop ?) nombreux services de messagerie de Google. Depuis 2021, on pouvait migrer vers Chat depuis Hangouts pour prendre de l’avance. Cependant, certains utilisateurs signalent désormais que Hangouts ne fonctionne plus sur iOS et Android.

Hangouts est mort, vive Google Chat

C’est 9to5Google qui rapporte l’arrêt du fonctionnement de l’application de messagerie instantanée sur iOS et Android. Une perte pas très grande finalement, puisque le média fait remarquer que Hangouts n’a pas reçu de mise à jour majeure depuis des années et que l’application n’est plus disponible pour certains modèles sur le Play Store et l’App Store. D’ailleurs, la page d’aide de Google dédiée au changement indique que « vous ne pourrez plus télécharger la version de Hangouts sur Android ou iOS ».

Désormais, lorsqu’on ouvre Hangouts, un message s’affiche, indiquant qu’« il est temps de passer à Chat dans Gmail » et que « Hangouts a été remplacé par Google Chat. Vos conversations et de nouvelles fonctionnalités vous attendent dans Chat dans Gmail ». Nous avons également pu constater que l’application n’était plus fonctionnelle.

Sur les pages d’aide en anglais, on apprend que « certaines conversations ou parties de conversations ne migrent pas automatiquement de Hangouts vers Chat ». Google indique qu’un email sera envoyé aux utilisateurs concernés, « avec plus d’informations vers septembre 2022 ». 9to5Google précise aussi que l’extension de navigateur Hangouts a été désactivée, tandis que ce mois-ci, Hangouts cessera de fonctionner dans la barre latérale de Gmail sur navigateur.

Cependant, les utilisateurs pourront continuer à converser sur hangouts.google.com jusqu’en octobre au moins, avant de définitivement devoir passer à Chat. Ce n’est pas le seul service de messagerie désactivé par Google. En effet, la firme a annoncé la fin du support de Google Talk, qui n’était plus que l’ombre depuis lui-même depuis très longtemps, après avoir été remplacé par Hangouts il y a près de dix ans.

