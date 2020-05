Google pourrait enfin adopter une stratégie cohérente pour ses services de messagerie

Google a décidé de mettre un place un responsable à la tête de la plupart de ses applications de communication. Un bon moyen pour le constructeur de rendre à nouveau cohérent un parc de services qui était devenu un grand bazar.

Dans le domaine de la messagerie, c’est peu dire que la stratégie de Google est brouillonne depuis des années. Le service a multiplié les initiatives, qu’il s’agisse des services de messagerie instantanée ou d’appels vocaux ou vidéo.

Il semble néanmoins que Google ait pris conscience de ce bazar et cherche en partie à le réguler. La firme a en effet nommé une seule et unique personne en charge de tous ses services de messagerie. Le site américain The Verge rapporte en effet que Javier Soltero, jusqu’à présent en charge de la suite professionnelle Google — et donc de Google Meet et Google Chat –, allait désormais gérer également les services Google Messages, Google Duo et l’application téléphone de Google.

Il faut dire que Google propose actuellement pléthore de services pour communiquer, qu’il s’agisse de communication textuelle, vidéo ou audio, pour les professionnels ou les particuliers :

Certes, Google a fait un peu de ménage ces dernières années, notamment en supprimant Google Allo, son application de messagerie textuelle enrichie de Google Assistant, mais il peut être compliqué de s’y retrouver entre ces différents services incapables de communiquer les uns avec les autres.

À l’avenir, des applications plus distinctes les unes des autres

Pour l’heure, il n’est cependant pas question pour Google de fusionner tous ces services en un seul. Interrogé par The Verge, Javier Soltero explique que son rôle est de « pousser davantage d’innovation et de clarification pour que ces produits remplissent chacun leur mission ». Il serait « irresponsable », selon lui, de les modifier trop rapidement alors que de nombreuses personnes les utilisent au quotidien dans leur vie professionnelle ou personnelle.

L’objectif, plutôt que de faire fusionner ces différents produits, semble donc être de les distinguer davantage les uns des autres afin de promouvoir leurs particularités. « Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose que nous ayons plusieurs applications de communication s’il y en a une pour chaque contexte. Ce qui peut être confus, ce que nous avons rendu confus, c’est notre historique autour de certains services de communication qui sont allés d’un endroit à une autre. Mais nous regardons vers l’avenir avec une vision bien plus cohérente », explique de son côté Hiroshi Lockheimer, responsable des produits chez Google.