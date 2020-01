L’application Téléphone de Google pourrait prochainement enregistrer vos appels vocaux

Dans une mise à jour récente de l'application Téléphone de Google, le site XDA Developers a déniché quelques lignes de code suggérant l'apparition prochaine d'une fonction d'enregistrement des appels vocaux.

S’il est simple sur Android d’installer une application tierce pour tout et n’importe quoi, qu’il s’agisse des SMS, du navigateur, des mails, de l’appareil photo, du lanceur ou même du téléphone, les applications développées directement par Google séduisent généralement par leur simplicité et les fonctionnalités proposées.

C’est justement l’application Téléphone de Google, installée par défaut sur les smartphones Pixel et,, bientôt, les modèles de Xiaomi, qui nous intéresse aujourd’hui. En effet, le site XDA Developers a découvert dans la version 43.0.289191107 de l’application quelques lignes de code intéressantes. Celles-ci font référence à une possibilité d’enregistrer les conversations téléphoniques directement grâce à l’application. Trois lignes citent pour l’instant cette fonctionnalité :

<string name= »incall_label_record »>Record</string>

<string name= »incall_content_description_record_unchecked »>Record</string>

<string name= »incall_content_description_record_checked »>Recording</string>

Celles-ci semblent décrire une fonction qui permettra d’afficher un message « enregistrer » ou « enregistrement » selon si l’utilisateur a activé ou non la fonctionnalité.

Une fonctionnalité désactivée depuis Android 9.0 Pie

Comme le rappelle XDA Developers, il était possible pour les applications téléphoniques d’enregistrer les appels jusqu’à la version 9.0 Pie d’Android, lorsque Google a mis fin à cette fonctionnalité. Google travaillerait par ailleurs depuis au moins le mois d’avril sur une nouvelle API permettant aux développeurs de proposer l’enregistrement des appels vocaux pour les utilisateurs.

Une fonctionnalité qui serait bien pratique pour pouvoir réécouter un appel important comme un entretien téléphonique, une conversation importante ou, tout simplement, pour savoir à quelle heure vous aviez effectivement rendez-vous et vous assurer que ce n’était pas vous qui étiez en retard à votre dîner, mais l’autre qui était en avance.