Google Maps gagne des fonctions très chouettes, surtout à Paris

Google Maps devient plus pratique pour les personnes handicapées, pour les conducteurs et conductrices de véhicules électriques... et pour les Parisiens et Parisiennes.

Google Maps est l’une des applications de cartographie les plus utilisées au monde et la firme de Mountain View met beaucoup de cœur à l’ouvrage pour l’améliorer régulièrement. Comme promis quelques mois plus tôt, de nouvelles fonctions viennent compléter l’application et faciliter la vie des utilisateurs et utilisatrices.

Trouvez les chargeurs rapides pour votre voiture électrique

Si vous cherchez pour un chargeur rapide pour remplir la batterie de votre voiture électrique, Google Maps peut désormais se rendre utile. En tapant « charge » dans la barre de recherche, l’application vous indiquera les stations à proximité. Les filtres peuvent par ailleurs vous permettre de ne sélectionner que les stations disposant de la bonne prise, ou celles ayant une « charge rapide » de 50 kW ou plus.

Google Maps oblige, on retrouve également des informations supplémentaires, comme les heures d’ouverture ou… le nombre de bornes utilisées en temps réel. Très pratique pour éviter de se retrouver devant une station de recharge complètement occupée.

Seul bémol : testée à Paris, l’application semble n’indiquer que certaines stations pour le moment. Surement celles dont Google peut obtenir les informations en temps réel uniquement.

Les accès handicapés

Lancée en 2020 en Australie, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis, la fonction « Lieux accessibles » est désormais disponible partout. Activable dans les paramètres d’accessibilité de l’application, celle-ci permet d’afficher si un lieu est accessible pour les personnes en fauteuil roulant. Non seulement Google Maps indique d’un pictogramme si c’est le cas ou non, mais une section vient également apporter davantage de précisions en indiquant si le parking dispose de places handicapées ou si les toilettes sont conformes par exemple. Cela peut également s’avérer utile pour toutes les personnes à mobilité réduite ou celles transportant des bagages trop lourds.

Les données sont recueillies à la fois auprès des propriétaires des établissements concernés, mais aussi de la communauté Google Maps. Aussi, les informations devraient être ajoutées au fur et à mesure.

La réalité augmentée à Paris

Depuis 2019, Google Maps propose un système de navigation en réalité augmentée pour retrouver son chemin plus facilement. Désormais, cette Live View s’améliore en ajoutant des informations sur les lieux environnants.

Lors de la navigation en mode Live View, Google Maps affiche désormais en surimpression les informations concernant les lieux pointés. Vous pouvez ainsi voir rapidement quels sont les restaurants les mieux notés autour de vous en pointant votre smartphone vers l’enseigne.

Cette fonctionnalité n’est pour le moment déployée que dans certaines villes, à savoir Londres, Los Angeles, New York, San Francisco, Tokyo et… Paris. Pour une fois, la France compte donc parmi les premiers endroits à profiter d’une nouveauté Google Maps. Hourra !

