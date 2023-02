Google Contacts : des widgets bien chouettes grâce à Material You

Google apporte Material You partout, même dans les moindres recoins de ses applications. Si Google Contacts y avait déjà droit depuis longtemps, c'est au tour des widgets de l'application d'en profiter, si l'on en croit des modifications dans le code de l'application. Des widgets qui permettent d'accéder rapidement à des contacts sélectionnés.

Material You de Google permet d’harmoniser les couleurs de son interface Android avec celles de son fond d’écran : cela peut être les boutons, les applications, etc. Cet ADN esthétique fait son apparition dans de nombreuses applications du développeur, dont Google Contacts. Il s’agit de l’application officielle de Google permettant de gérer son carnet d’adresses et de synchroniser ses contacts avec son compte Google. Le média 9to5Google a repéré des modifications dans le code source de Google Contacts qui semblent modifier les widgets de l’application à la sauce Material You.

Les widgets de Google Contacts revisités

Actuellement, les widgets de l’application Google Contacts ne donnent pas très envie : seuls trois sont disponibles, tous d’une taille de 1×1. En cliquant dessus, on peut soit appeler un contact, lui envoyer un message ou consulter sa fiche. Les changements constatés pourraient constituer une refonte complète des widgets de Contacts, avec l’arrivée de Material You sur ces derniers.

Source : 9to5Google Source : 9to5Google Source : 9to5Google

Un widget de 4×1 a par exemple été testé, il est nommé « Favorite Contacts » (« Contacts Favoris » en anglais). On peut y ajouter jusqu’à sept contacts et il n’affiche que les trois premiers, mais on peut le redimensionner pour tous les afficher, en deux rangées et deux colonnes maximum.

Une personnalisation plus poussée des widgets de contacts dans Android

Un autre nommé « Contact individuel » permet d’accéder à la fiche d’une personne, mais il dispose en fait de trois boutons, pour y accéder, appeler la personne ou lui envoyer un message. Selon les informations de 9to5Google, ce widget est en développement depuis le mois de novembre : on peut donc s’attendre à ce qu’il soit très proche de la version définitive qui sortira (si elle sort). Il s’agit d’un widget que l’on peut agrandir jusqu’en 3×2 pour avoir la photo du contact, mais aussi des boutons pour accéder au fil de messages ou l’appeler.

Source : 9to5Google Source : 9to5Google Source : 9to5Google

On peut aussi l’avoir en 2×1 ou en 4×1 pour afficher le nom complet par exemple. Pour le moment, ces widgets ne sont pas disponibles dans la dernière version de Google Contacts, mais on peut s’attendre à une sortie dans les prochains mois.

