Un grain de beauté bizarre ? Google Lens veut vous rassurer

Google Lens, l'application de recherche par image, propose désormais des informations assez fiables concernant les problèmes de peau, grâce à son outil DermAssist, qu'il s'agisse d'une éruption cutanée, d'un grain de beauté ou encore d'un bouton sur la lèvre.

Cela fait des années que la firme de Mountain View explore la reconnaissance d’images par l’IA pour les affections cutanées. C’est en 2021, lors de sa conférence I/O pour les développeurs que le géant a présenté son outil capable de reconnaître 288 problèmes de peau différents, avec une proposition juste parmi les trois premières suggestions dans 84 % des cas. Plutôt pas mal !

DermAssist n’est pas un dispositif médical (pour l’instant)

Dans son billet de blog, Google affirme qu’il « suffit de prendre une photo ou de télécharger une photo via Lens » afin de trouver des « correspondances visuelles pour éclairer votre recherche ». Avec près de 300 affections cutanées de référence, on peut lui soumettre un grain de beauté, un bouton, un défaut sur un ongle ou même un problème au niveau du cuir chevelu.

Toutefois, Google précise que les résultats proposés sont « uniquement informatifs et ne constituent pas un diagnostic ». Pour l’instant, DermAssist fait l’objet de tests dans le cadre d’une diffusion limitée ; s’il est marqué CE en tant que dispositif médical de classe 1 en Europe, il n’a pas encore été évalué par la FDA (Food and Drug Administration, pour Agence fédérale des produits alimentaires et médicamenteux) des États-Unis.

Évidemment, on peut se montrer sceptique concernant l’efficacité réelle de l’outil, notamment vis-à-vis des peaux noires. En 2021, The Guardian publiait une étude mettant en évidence l’absence de données quant à certains types de peaux, si bien que les IA manquaient d’entrainement pour les peaux foncées. Toutefois, Google s’est associé l’année dernière à Ellis Monk, professeur à Harvard, qui a développé l’échelle « Monk Skin Tone Scale » (que l’on peut traduire par Échelle des teintes de peau de Monk).

La firme de Mountain View affirme que ses équipes ont utilisé cette échelle pour entrainer ses intelligences artificielles et que son système était même plus précis pour identifier les affections cutanées des patients noirs : DermAssist atteint pour eux une précision de 87,9 %. Et bien sûr, Google a travaillé avec des dermatologues pour déterminer les meilleures vignettes correspondant aux maladies de peau recensées.

Si l’outil permet d’obtenir une première réponse concernant un problème de peau, il n’empêche qu’il est préférable de contacter un professionnel de santé, que ce soit son médecin généraliste ou un dermatologue.

