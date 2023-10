Les réactions par emojis sont partout : elles arrivent même sur Gmail

En quelques années, les réactions par emojis sur les messages sont arrivées partout. Un nouveau service les voit débarquer et pas des moindres : il s'agit de Gmail. Pour l'instant, la fonctionnalité est limitée à Android, mais devrait s'étendre dans les prochains mois.

Après WhatsApp, Instagram ou encore Google Messages, c’est à une autre plateforme de voir arriver les réactions par emojis, et ce n’est pas une application de messagerie instantanée. Il s’agit en fait de Gmail : comme le rapporte The Verge, Google a confirmé l’arrivée de ces réactions dans son application de messagerie électronique.

Les réactions par emojis sont dans Gmail, mais uniquement sur Android

Les rumeurs avaient déjà circulé autour de cette nouvelle fonctionnalité, avant que Google ne la confirme avec une page d’aide dédiée. Pour l’instant, les réactions sont limitées aux utilisateurs Android, mais arriveront sur navigateur et sur iOS dans les prochains mois. Elle se caractérise par la présence d’un emoji avec un léger sourire « 🙂 » en bas de chaque message.

En cliquant dessus, on peut choisir dans un menu l’emoji qu’on souhaite ajouter en cliquant dessus. Certains apportent des animations lorsqu’ils sont ajoutés. C’est le cas de l’emoji cotillons « 🎉 », qui remplira l’écran de cotillons, comme il peut le faire sur les réactions dans Google Meet. En restant appuyé sur l’une des réactions déjà données, on peut voir qui l’a ajoutée. En cliquant sur l’une d’entre elles, on s’ajoute au compteur, comme c’est le cas sur tous les autres services de messagerie.

Attention à ne pas faire de gaffe avec ces réactions

Il reste quelques précautions à prendre avant d’utiliser les réactions. Si vous utilisez un client tiers, comme iMessage Tapbacks sur iPhone, les réactions seront envoyées à chaque destinataire sous la forme d’un email séparé. C’est le cas aussi si vous utilisez une ancienne version de l’application, ou que vous n’utilisez pas une adresse Gmail. Aussi, la fonctionnalité n’est disponible que pour les comptes personnels : les comptes Google d’entreprises ou d’écoles n’y ont pas droit.

S’il y a plus de 20 destinataires à un email, les réactions ne seront pas non plus disponibles. De même pour les listes de diffusion de groupe ou ceux qui ont été mis en copie conforme (CC). Enfin, les réactions sont limitées à 20 par message. Heureusement, on peut supprimer une réaction : un paramètre « annuler l’envoi » permet de disposer de 5 à 30 secondes pour supprimer une réaction emoji.