Google Maps : ce gros changement dont personne ne veut (ou presque)

Google Maps a changé de couleurs. Et attention : on ne parle pas ici du logo ou des éléments interactifs de l’interface, mais de la carte en elle-même. L’application de navigation a en effet déployé un changement qui se voulait sans doute subtil et plus dans l’air du temps. Adieu les teintes un peu pétantes qui ressortaient bien. Avec la refonte, les divers éléments sur le planisphère sont, dans l’ensemble, moins contrastés.

Chez Frandroid, hormis quelques exceptions, nous sommes une majorité à ne pas apprécier le nouveau design. À titre personnel, je regrette notamment que les océans, mers, lacs et plans d’eau ne soient plus colorés avec un bleu assez intense. Au lieu de ça, ces étendues sont indiquées par une couleur plus morne et qui tend vers le pastel.

Il en va de même pour les espaces verts qui sont désormais plus ternes. À l’inverse, les axes de trafic importants et certaines routes et chemins ressortent mieux. On peut donc imaginer que Google Maps, en tant que plateforme de navigation, voulait mettre en exergue les voies sur lesquels nous effectuons nos trajets. Toutefois, dans sa globalité, le planisphère semble moins agréable à regarder, et c’est bien dommage.

Google Maps // Source : Frandroid Google Maps // Source : Frandroid Google Maps // Source : Frandroid

Un design « moins humain »

Ne prenez toutefois pas mon avis ou celui de ma rédaction pour argent comptant. Toutefois, plusieurs internautes manifestent également leur déception face à ce nouveau design. Sur Reddit notamment, mais aussi sur X/Twitter, expliquent ne pas adhérer à cette nouvelle identité visuelle.

Une ancienne contributrice de Google Maps, Elizabeth Laraki, se fend même d’un long message pour critiquer les choix de la firme de Mountain View sur l’une de ses applications les plus populaires à travers le monde. Elle pointe notamment du doigt un look « plus froid, moins précis et moins humain ». « Les couleurs de l’eau et des parcs et espaces verts se mélangent », lit-on également.

En test depuis quelques mois

Ce nouveau design était en test depuis fin août et avait, à l’époque, était repéré par 9to5Google. Ce n’est que depuis quelques jours que le déploiement global a lieu. Si vous faites également partie des personnes déçues, sachez que le mode sombre de Google Maps ne tombe pas dans les mêmes travers.

Notez toutefois que ce n’est pas non plus la solution idéale pour avoir des contrastes au top.