Vous allez pouvoir parler à Google Maps, mais pourquoi faire ?

Le code de Google Maps indique qu'un chatbot est à l'essai dans l'application de cartographies. De quoi surfer sur les agents conversationnels à la ChatGPT pour mettre en avant les recommandations de la communauté.

Avec la popularisation des IA génératives, il devient de plus en plus courant de discuter avec un ordinateur. Les chatbots se multiplient et on en trouve désormais dans de nombreux programmes. Prochainement, c’est à Google Maps que l’on pourrait tenir le crachoir.

« Vous parlez à un chatbot »

L’information provient du site AndroidAuthority qui a trouvé des éléments intéressants en fouillant dans le code source de l’application Google Maps en version 11.105 beta sur Android. Certaines chaînes de caractères — encore inutilisées — évoquent très clairement l’intégration de ce chatbot. On y trouve des morceaux de phrases tels que « Vous parlez à un chatbot » ou « Mettre fin à la conversation ? ».

À en croire la phrase « Merci pour votre contribution ! », il sera possible d’améliorer cette fonctionnalité, soit en signalant des bugs ou en évaluant la pertinence des réponses, soit en renseignant des informations sur un lieu. De plus, toutes les conversations seront sauvegardées.

À quoi peut servir un chatbot sur une carte ?

Pour le moment, ce sont les seules informations que l’on a concernant cette fonctionnalité. On peut néanmoins aisément imaginer de nombreux usages liés à un agent conversationnel dans Google Maps.

Tout d’abord, il y a la navigation. On sait que Google possède un grand nombre d’informations, qu’elles soient fixes ou en temps réel. On pourrait donc demander au chatbot quel est le meilleur itinéraire pour aller d’un point A à un point B pour consommer le moins d’essence ou d’électricité.

Ensuite, il y a les recommandations. Puisqu’il est possible de « contribuer » et de « soumettre sa localisation », on peut envisager des suggestions de lieux en fonction de certains critères. On rêve par exemple de demander à l’application quel est le meilleur restaurant proposant des plats végétariens à moins de 15 euros dans les environs ou les bars avec les meilleurs thés glacés maison du coin.

AndroidAuthority évoque également l’éventualité d’un chatbot permettant aux entreprises de répondre plus facilement aux questions fréquentes des utilisateurs et utilisatrices.

Tout cela reste néanmoins des suppositions. Il faudra attendre que Google en dise plus sur cette fonctionnalité, en supposant qu’elle soit bien amenée jusqu’à son terme.

