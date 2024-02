Google Messages : cette nouveauté vous permettra de réagir plus facilement aux messages

Selon les informations de 9to5Google, Google Messages serait en passe de revoir la manière dont vous pouvez réagir à des messages.

Depuis plus d’un an, l’application Google Messages vous permet de réagir facilement à un SMS ou un message RCS reçu dans une discussion. Pour ce faire, il vous suffit d’appuyer longuement sur un message afin d’ouvrir une petite pop-up venant afficher une liste de sept emojis vous permettant de réagir au message sélectionné.

Cependant, l’appui long n’est pas nécessairement la forme d’interaction la plus intuitive pour tout le monde et Google Messages serait en phase de modifier son expérience utilisateur pour ouvrir les réactions par emojis. Le site 9to5Google a en effet mis la main sur la dernière version bêta de l’application, en version 20240208_00_RC00. Il a pu y découvrir plusieurs lignes de code faisant référence à une fonction « double_tap_to_react ». Concrètement, les utilisateurs n’auraient ainsi plus à appuyer longuement sur un message, mais pourraient tout simplement faire un double tapotement rapide afin d’ouvrir le menu des réactions par emojis.

Des réactions séparées du menu contextuel

Outre l’aspect intuitif ou non de la pression longue, rappelons que c’est ce même geste qui est utilisé pour ouvrir le menu contextuel des messages sur Google Messages. En appuyant longuement sur un message, les utilisateurs vont certes ouvrir les emojis de réaction, mais également le menu permettant de copier un message, de le supprimer ou de le mettre en favori. Dès lors, comme l’indique 9to5Google, « séparer la manière de réagir dans Google Messages et ce menu aurait du sens ».

En plus de cette nouvelle interaction pour afficher les réactions, 9to5Google a également mis la main sur une petite nouveauté concernant les fonctions d’IA générative de Google Messages. Concrètement, au sein du code, Google Messages fait désormais mention non plus de « Bard », mais de « Gemini » pour discuter directement avec l’IA au sein de l’application de messagerie.

