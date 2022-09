Google Messages veut démocratiser les réactions avec émoji (mais c’est encore perfectible)

Sur Google Messages, vous pouviez déjà réagir à des messages RCS avec un émoji. L'application teste désormais la même fonctionnalité, mais pour les SMS. Intéressant, mais pas encore très pratique pour vos contacts qui n'utilisent pas le même service.

Google Messages ajoute une nouvelle corde à son arc. L’application permettait déjà de réagir avec un émoji à des messages RCS. Cependant, cette fonction n’était pas disponible pour les SMS. Du moins, pas avant la dernière mise à jour du service.

Pour rappel, le protocole RCS (Rich Communication Service) est largement poussé par Google pour remplacer le SMS jugé de plus en plus obsolète. Le RCS débloque plusieurs options (mention « Vu », envois de photos et vidéos en haute qualité, discussions de groupe…) et se veut mieux chiffré pour une meilleure sécurité. C’est aussi depuis que Google Messages est devenu compatible avec cette technologie que l’on peut réagir à certains messages. Appuyer longuement sur une bulle de texte reçue permet en effet d’afficher un panel de sept réactions : pouce en l’air, vers le bas et cinq visages expressifs.

Encore une fois, cela n’était valable que sur les messages RCS. Or, selon 9to5Google, une poignée d’utilisateurs remarquent qu’ils ont désormais la possibilité de laisser une réaction sur SMS reçu.

Si votre destinataire utilise aussi Google Messages, il verra alors s’afficher un émoji dans le coin du message qu’il a envoyé.

Une solution pas encore parfaite

En revanche, si votre contact utilise un autre client SMS, il recevra un message automatique indiquant que vous avez réagi avec un émoji à tel SMS. Exemple : « 👍 à « OK à tout à l’heure » ». On saluera l’effort d’intégrer un émoji dans ce message automatique pour le rendre plus vivant, mais c’est une solution imparfaite.

Cela reste cependant plus agréable à lire que lorsqu’une personne sur Android reçoit une réaction de la part d’un utilisateur d’iMessage sur iPhone. Seul un texte sans émoji apparaît. Quoique. Sur Google Messages, depuis quelques mois, on voit bien apparaître une émoticône sur le coin de la bulle, même si la réaction a été envoyée depuis iMessage. Apple s’en est attribué le mérite en faisant passer cela pour une nouveauté d’iOS 16, mais il s’agit en réalité bien d’une mise à jour de Google Messages sur Android.

Pour rappel, Google Messages compte aussi vous offrir la possibilité de réagir avec n’importe quel émoji à un message RCS, mais cette nouveauté n’est pas encore prête.

