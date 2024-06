Google Maps : le bug qui a pourri la vie des utilisateurs Android est corrigé

Google Maps est l'une des applications les plus utiles pour se déplacer, mais en 2024, les utilisateurs Android ont rencontré un bug très pénible qui rendait la fonction de navigation inutilisable. Heureusement, Google a écouté les plaintes et a enfin résolu le problème.

Si vous êtes un utilisateur Android et que vous avez utilisé Google Maps en 2024, vous avez peut-être rencontré un bug très agaçant qui rendait la fonction de navigation pratiquement inutile. Mais rassurez-vous, Google a enfin résolu le problème !

Un bug très pénible pour les utilisateurs Android

Depuis une grande partie de l’année 2024, Google Maps a connu un échec de navigation important qui touchait principalement les utilisateurs d’Android. Ce bug concernait la fonctionnalité permettant d’entrer plusieurs destinations dans un itinéraire. En effet, même si elle pouvait être bien configurée, cette fonction ne fonctionnait pas correctement et il fallait perdre du temps pour obtenir à nouveau un itinéraire valide. Le bug a été grandement documenté, sur Reddit par exemple.

Quand tout fonctionne, un utilisateur de Google Maps qui atteignait sa première destination pouvait presser le bouton « Continuer » pour recevoir les directions vers la destination suivante. Toutefois, cette fonctionnalité ne marchait plus. Bien que le bouton « Continuer » soit visible, il ne réagit pas lorsqu’on clique dessus. Dans cette situation, les utilisateurs n’avaient d’autre choix que de fermer l’application Google Maps et de réentrer manuellement la destination suivante après avoir atteint la précédente.

Après des mois d’attente et de plaintes des utilisateurs, Google a finalement écouté. Une mise à jour récente de l’application, version 11.131.0102, a été déployée pour corriger ce bug. Cette mise à jour permet à nouveau d’utiliser la fonction d’itinéraires multiples sans craindre un plantage. C’est une véritable bouffée d’air frais pour ceux qui dépendent de cette fonctionnalité dans leur vie quotidienne.

D’autres changements

Outre la correction de ce bug, Google Maps a également annoncé plusieurs mises à jour intéressantes qui devraient améliorer l’expérience utilisateur. Ces nouveautés ne font pas l’unanimité, surtout les changements qui concernant la timeline.

À partir du 1ᵉʳ décembre 2024, l’accès à la section « Votre chronologie » se fera uniquement via l’application mobile, une modification qui vise à centraliser les fonctionnalités et à les rendre plus accessibles. Ce changement fait réagir, comme on peut le voir sur Reddit, la communauté qui se plaint de perdre une fonction pratique.

Une des grandes nouveautés est l’intégration de l’intelligence artificielle pour des recherches plus précises. Cette fonctionnalité permet de trouver des lieux d’intérêt avec une précision accrue, qu’il s’agisse de restaurants, de monuments ou de points de visite. De plus, l’IA est désormais capable de créer des résumés des meilleures photographies et évaluations, offrant ainsi des recommandations de guides touristiques ou des calendriers de visites personnalisés.

Enfin, Google Maps continue de développer ses cartes 3D, cela offre une représentation visuelle plus sophistiquée et détaillée du globe. Cette fonctionnalité, déjà appréciée par les utilisateurs d’iPhone, permet une navigation plus immersive et précise, surtout dans les zones urbaines denses.