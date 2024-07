Google Photos s’inspire encore un peu plus des réseaux sociaux

Google Photos ressemble de plus en plus à un réseau social. Une prochaine mise à jour devrait en effet vous permettre de partager des souvenirs, regroupés par semaine, avec d'autres utilisateurs et sous la forme d'un carrousel.

Vous envisagez peut-être d’abandonner Google Photos pour une alternative, comme celle proposée depuis peu par Proton. Vous feriez mieux d’attendre un peu avant de prendre votre décision, car l’application de la firme de Mountain View est en constante évolution, et les fonctionnalités à venir pourraient bien vous convaincre de rester.

En effet, Google cherche à rendre le partage de médias plus pratique et interactif, à l’image du flux de notifications repéré il y a peu par Android Authority. Ces derniers viennent d’ailleurs de tester une future fonctionnalité, baptisée « My Week » (ou « Ma semaine », dans la langue de N’Golo Kanté), qui permettra de créer une sélection de souvenirs classés par semaine. Elle pourra être partagée sous forme de carrousel avec certains contacts, ceux-ci pourront alors y accéder à partir d’une nouvelle tuile située à côté de leurs propres souvenirs, commenter les photos et les aimer.

Lors de la création de la sélection, accessible depuis une tuile intitulée « Introducing My Week », un assistant de configuration permettra aux utilisateurs de choisir leurs premières photos à partager, ainsi que d’envoyer leurs premières invitations. C’est également via la tuile « My Week » que le propriétaire du carrousel pourra voir les photos partagées les semaines précédentes, les réactions et les commentaires, ou encore gérer la liste des contacts invités.

Une mise à jour qui n’a pas encore été annoncée

Il faudra attendre un peu avant de pouvoir mettre la main sur cette future fonctionnalité. Pour le moment, elle n’est pas accessible sur Google Photos, et nos confrères d’Android Authority ont dû faire quelques bidouillages pour y avoir accès. Si l’on ne sait pas encore quand elle sera lancée, il reste aussi à voir ce que la firme américaine pourra lui apporter de plus.

En attendant, Google ne s’est pas contenté de développer « My Week ». Lors de son inspection de Google Photos, Android Authority a également repéré une nouvelle interface pour la section « Lieux », avec une carte affichée directement au-dessus de la liste des emplacements ; ainsi qu’une indication supplémentaire dans les détails des médias, pour savoir s’ils sont présents dans des souvenirs ou des albums.

