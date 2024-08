YouTube cherche un moyen de rendre ses publicités moins gênantes, mais il y a un hic

Google veut proposer des publicités moins intrusives pour dissuader d’utiliser un bloqueur de pub, mais avec certaines limites.

Depuis plusieurs mois, YouTube est en guerre semi-ouverte contre les bloqueurs de publicité, cherchant à les repérer pour mieux empêcher leurs utilisateurs de regarder des vidéos sur sa plateforme.

Néanmoins, après plus d’un an, il semble que la plateforme vidéo de Google soit désormais à la recherche d’une voix intermédiaire.

Des publicités moins intrusives

Comme l’a repéré le site Android Authority, YouTube a ainsi annoncé travailler sur un nouveau format publicitaire qui permettrait de monétiser sa plateforme sans pour autant rendre les publicités aussi invasives qu’elles ne le sont jusqu’à présent. Comme le précise la page dédiée aux expérimentations de YouTube, l’idée est de permettre de regarder une vidéo avec des publicités afficher dans un coin de l’écran pour les mid-rolls :

YouTube expérimente le picture in picture pour les publicités mid-rolls en direct. Certains spectateurs sur quelques appareils commenceront à voir ce nouveau format publicitaire dans les prochains mois, permettant aux créateurs de lancer des publicités sans couper leur flux en direct.

Ce format publicitaire pourrait avoir plusieurs avantages pour les spectateurs en étant moins intrusif et sans venir interrompre la vidéo.

Un format réservé aux vidéos en direct

Cependant, il semble que Google ne cherche à expérimenter ce nouveau format que pour les vidéos en direct, et non pas pour les vidéos YouTube classiques. Si l’expérimentation s’avère concluante, on peut néanmoins imaginer une intégration de ces publicités moins intrusives sur les vidéos à la demande.

Ce serait alors une manière, pour Google, de rebattre les cartes dans sa croisade contre les bloqueurs de publicités, comme l’indique Android Authority : « il est possible que YouTube pense que les publicités en picture in picture puissent dissuader les viewers d’activer leur bloqueur de pub sur son site ».

