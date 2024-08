Les Pixel 9 ne font pas comme les autres : ils ont leur propre appli Météo

Les Pixel 9 ont enfin été annoncés par Google lors de sa conférence Made by Google. Mais l’une des nouveautés était pour le moins inattendue : une application Météo exclusive, évidemment dopée à l’IA.

C’est jour d’annonce pour Google : la marque a présenté les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL ainsi que le Pixel 9 Pro Fold, son deuxième smartphone pliable, lors de sa conférence Made by Google. Entre tous les ajouts autour de Gemini ou de l’interface Pixel Experience, Google a aussi parlé d’une petite nouveauté : une application Météo exclusive.

Mais alors, elle a quoi de spécial cette appli Météo pour les Pixel 9 ?

Le constat de départ de Google est simple : « l’une des choses les plus courantes que les gens font sur leur téléphone est de vérifier la météo, nous avons donc utilisé l’IA pour rendre cette expérience plus utile et plus agréable. » L’application indique à quelle heure devrait débuter la pluie et à quelle heure elle s’arrêterait.

L’application Météo des Pixel 9 // Source : Google

L’idée est de personnaliser l’application avec un système de widgets, pour placer les informations qui vous tiennent le plus à cœur tout en haut (indice UV, qualité de l’air, précipitations, ensoleillement, température, vitesse du vent, etc.)

De l’IA, il y en a, façon Évelyne Dhéliat

Succès médiatique autour de l’intelligence artificielle et gros investissements dans Gemini obligent, Google a mis de l’IA dans sa nouvelle application météorologique. Ainsi, la plus petite version du LLM Gemini, à savoir Gemini Nano, qui fonctionne en local, permet de générer un bulletin météo personnaliser. De quoi « vous donner une idée du temps qu’il fera dans la journée », précise Google dans son communiqué.

La démonstration de l’application Météo des Pixel 9 // Source : Frandroid

Pour l’instant, l’application n’est disponible que sur les Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold. On s’attend toutefois à ce que Google la rende disponible sur les anciens modèles, au moins sur les Pixel 8, 8 Pro et 8a sortis en 2023 et 2024.