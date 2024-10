Comment Google Messages va rendre vos conversations plus lisibles

De nombreuses améliorations ont été repérées dans l’application Google Messages qui devraient rendre les conversations plus agréables à lire.

L’application Google Messages // Source : Frandroid

Google continue de mettre à jour son application de messagerie pour améliorer l’expérience de ses utilisateurs. Une nouvelle mise à jour devrait rendre les conversations sur Google Messages plus digeste et plus compréhensible.

Une lecture aérée

L’une des améliorations majeures repérées par Android Authority concerne la disposition même de vos conversations. Auparavant, lorsque vous envoyiez de nombreux messages d’affilée, la forme des bulles laissait penser que la conversation formait une seule et même bulle, plus difficile à lire. Désormais, chaque message aura sa propre bulle pour un confort de lecture amélioré.

Ensuite, la photo de profil de l’utilisateur dans la section profil d’une personne deviendra enfin cliquable. Vous pourrez alors voir s’afficher cette image dans une version plus grande. À noter, que la fonction ne sera pas disponible pour les conversations de groupe.

Ne plus se perdre

Dans le cas où vous seriez amené à avoir deux cartes SIM dans votre téléphone, cette annonce devrait vous plaire. Android Authority nous indique qu’il sera bientôt possible de voir depuis quelle carte SIM votre message a été transmis. Une bonne manière de compartimenter un usage professionnel et personnel.

Cette fonction a été repérée dans les conversations de groupe et l’on suppose qu’elle devrait également s’étendre aux conversations individuelles. Reste à savoir s’il sera possible de ne plus voir apparaître certaines conversations pour pouvoir réellement couper dans le cadre d’un usage professionnel.

Ces changements sont bienvenus et devraient apparaître dans la prochaine mise à jour de Google Messages.

