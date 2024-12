Gmail : les arnaques par email se multiplient pendant les fêtes, voici comment vous protéger

Alors que la période des fêtes bat son plein, Google met en garde ses 2,5 milliards d’utilisateurs Gmail contre une nouvelle vague de cyberattaques imminente. Bien que le nombre d’attaques par hameçonnage ait diminué de 35 % par rapport à l’année dernière, les cybercriminels restent particulièrement actifs.

Andy Wen, directeur principal de la gestion des produits Gmail, annonce une « augmentation massive du trafic email depuis mi-novembre ». Face à ce défi, Google renforce sa protection avec des technologies innovantes. « Nous bloquons plus de 99,9% des spams, tentatives d’hameçonnage et logiciels malveillants », affirme-t-il.

L’entreprise a déployé cette année plusieurs modèles d’IA, dont un nouveau modèle de langage spécialement entraîné pour détecter l’hameçonnage, les malwares et les spams. Cette nouveauté a permis de bloquer 20 % de spams supplémentaires. Un modèle plus récent, introduit juste avant le Black Friday, agit aussi comme un superviseur en évaluant instantanément des centaines de signaux de menaces.

Quels sont les types d’arnaques les plus courantes par email ?

Google alerte particulièrement sur trois types d’arnaques actuellement très répandues :

Les tentatives d’extorsion, où les criminels mentionnent l’adresse de la victime

Les fausses factures incitant à contacter un numéro pour contester des frais

Les escroqueries usurpant l’identité de célébrités

Pour se protéger, Google recommande plusieurs mesures essentielles :

Prendre le temps de réfléchir face aux messages urgents

Vérifier attentivement les détails de l’expéditeur

Ne jamais communiquer d’informations personnelles ou effectuer de paiement dans l’urgence

Signaler les messages suspects pour améliorer la protection collective

La vigilance reste de mise car selon de récentes études, les attaques visant le vol d’identifiants ont augmenté de 700 % au second semestre 2024, avec des techniques de plus en plus sophistiquées combinant différents vecteurs d’attaque. Evidemment, Gmail n’est pas la seule cible des arnaqueurs. Outlook est d’autres plateformes sont aussi prises pour cible, d’autant plus que la plateforme de messagerie de Microsoft a récemment été victime d’un bug qui facilitait le développement des arnaques.