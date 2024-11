Google Street View utilisé pour les cambriolages, comment vous protéger

Google Maps s’est imposé comme un outil indispensable pour des millions d’utilisateurs. Mais cette même technologie peut également servir des intentions malveillantes, comme le révèlent de récentes analyses de sécurité.

La fonction Street View de Google Maps sur smartphone // Source : Frandroid

Daniel Linskey, analyste en sécurité, lance un avertissement préoccupant : les criminels organisés utilisent désormais Google Street View comme outil de repérage. « Nos maisons, nos véhicules, nos lieux de séjour sont accessibles à n’importe qui dans le monde », rappelle-t-il. Les malfaiteurs exploitent les images de plus en plus détaillées pour évaluer la valeur des propriétés et identifier les points d’accès potentiels.

Plus inquiétant encore, les criminels scrutent les images pour repérer la présence de caméras de surveillance ou de systèmes de sécurité. « La technologie s’améliore constamment, et les criminels l’utilisent pour devenir plus efficaces », explique Linskey.

Pour aller plus loin

Google Maps fait peau neuve pour vous aider à profiter de vos vacances sans les tracas

Heureusement, Google propose une solution pour protéger votre vie privée. Vous pouvez faire flouter l’image de votre propriété sur Street View, bien que cette option ne soit disponible que sur la version bureau de Google Maps.

La procédure est simple : rendez-vous sur GoogleMaps.com, localisez votre adresse, et dans l’image Street View, cliquez sur les trois points verticaux pour accéder à l’option « Signaler un problème ».

Sur la page « Signaler une image Street View inappropriée », vous pourrez sélectionner précisément la zone à flouter : votre maison, votre visage, votre plaque d’immatriculation ou tout autre élément sensible. Attention toutefois : une fois le floutage effectué, il est permanent et irréversible. Il vaut donc mieux ne pas avoir de regrets, puisque vous ne pourrez plus jamais voir votre domicile sur Street View, à moins que de nouveaux clichés de la zone ne soient capturés.

L’analyste recommande également de faire flouter les photos intérieures de votre maison sur les sites immobiliers comme Redfin et Zillow, souvent utilisés par les cambrioleurs pour repérer leurs cibles potentielles. Cette simple précaution, qui ne prend que quelques minutes, pourrait vous éviter des désagréments majeurs, voire des situations dangereuses.