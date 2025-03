Vous utilisez Honey sur Chrome ? Voici pourquoi Google s’attaque à votre extension préférée

Suite à des accusations de pratiques déloyales de certaines extensions telles que Honey, Google a décidé de revoir sa politique concernant les extensions Chrome. Cette mise à jour vise à protéger les créateurs de contenu et à garantir une plus grande transparence dans l’utilisation des liens d’affiliation.

Google vient d’annoncer une révision majeure de sa politique concernant les extensions Chrome. Cette décision fait suite à des accusations portées contre Honey, l’outil de coupons en ligne appartenant à PayPal, soupçonné d’avoir détourné des revenus d’affiliation au détriment des créateurs de contenu.

L’affaire a éclaté lorsque des influenceurs ont découvert que Honey aurait remplacé leurs liens d’affiliation par les siens, privant ainsi les créateurs des commissions qui leur étaient dues. Cette révélation a provoqué un tollé dans la communauté des créateurs de contenu, d’autant plus que certains d’entre eux avaient précédemment fait la promotion de Honey.

Vers une plus grande transparence sur les extensions

Face à cette situation, Google a décidé d’agir en modifiant sa politique relative aux extensions Chrome. Les nouvelles règles visent à encadrer plus strictement l’utilisation des liens d’affiliation et à garantir une plus grande transparence pour les utilisateurs.

Désormais, les extensions ne pourront inclure des liens, codes ou cookies d’affiliation que si elles offrent un « avantage direct et transparent » lié à leur fonctionnalité principale. Google précise que l’injection de liens d’affiliation sans action de l’utilisateur et sans bénéfice tangible est désormais interdite.

Parmi les pratiques explicitement bannies, on trouve :

L’insertion de liens d’affiliation sans offrir de réduction, cashback ou don.

L’injection continue de liens d’affiliation en arrière-plan sans action de l’utilisateur.

La modification de cookies liés aux achats à l’insu de l’utilisateur.

Le remplacement ou l’ajout de codes d’affiliation dans les URL sans le consentement explicite de l’utilisateur.

Ces nouvelles règles obligent également les développeurs d’extensions à décrire clairement tout programme d’affiliation sur la page de leur extension dans le Chrome Web Store avant l’installation. De quoi peut-être restaurer la confiance des utilisateurs et des créateurs de contenu.

Bien que Google et PayPal n’aient pas encore commenté officiellement ces changements, l’impact sur des extensions populaires comme Honey pourrait être significatif. Les développeurs devront adapter leurs pratiques pour se conformer à ces nouvelles exigences, sous peine de voir leurs extensions retirées du Chrome Web Store.

