Google continue d’appliquer le thème sombre à ses services et c’est au tour de son application de recherche de l’avoir. Disponible sur la version beta de l’app, nous vous expliquons comment l’installer.

Le thème sombre est devenu depuis plus d’un an l’une des tendances de design des applications pour smartphone. Au point qu’Android 10 Q et iOS 13 vont l’intégrer nativement. En attendant, il faut activer cette fonctionnalité application par application et Google veut vous aider à le faire.

Après avoir déployé ce mode sombre sur plusieurs applications, le géant du web le rend disponible sur son app centrale sobrement baptisée Google et que certains appellent Google Search ou Discovery.

Déjà disponible en bêta

Pour l’avoir, il faut posséder la bêta de ladite application Google. Pour ce faire, il faut s’inscrire au programme dédié. Cliquez sur « Rejoindre le programme » pour en profiter.

Quand vous aurez accepté, une mise à jour sera proposée sur le Play Store de votre smartphone. Installez-la et ouvrez l’application.

Cliquez ensuite sur « Plus », « Paramètres » et « Général ».

Arrivé ici, il suffit d’appuyer sur « Thème foncé » puis de sélectionner « Toujours ». Ainsi vous profiterez du mode sombre sur votre application Google.

On peut aussi laisser l’application s’adapter aux paramètres du système si l’interface de votre smartphone possède déjà un mode sombre. Ainsi, elle suivra ce paramètre et sera claire quand votre interface générale l’est, et sombre le cas échéant.

Cette mise à jour est activée du côté des serveurs de Google, installer la bêta ne vous garantit pas de l’avoir immédiatement, mais vous devriez tout de même l’avoir en avance par rapport à la majorité des utilisateurs. De notre côté, nous l’avons eu directement après l’avoir installée sur notre OnePlus 7 Pro.