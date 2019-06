YouTube veut vous offrir un meilleur contrôle sur les vidéos que vous regardez sur la plateforme de Google. Si l’algorithme est toujours omniprésent, les utilisateurs auront au moins la possibilité de mieux l’orienter grâce à un nouvel outil.

En regardant quelques vidéos à la suite sur YouTube, on peut très rapidement voir des suggestions de contenus très éloignés de nos centres d’intérêt. Cela peut être parfois assez intéressant pour découvrir de nouveaux vidéastes, mais c’est également souvent frustrant et trop hors-sujet. Et à défaut de donner la recette secrète de leur algorithme, les équipes de l’application de Google vous donnent un plus grand contrôle sur ce que vous regardez.

Les équipes de YouTube ont en effet posté un article de blog où elles expliquent les améliorations. On retient surtout que l’application va proposer des thématiques que vous pourrez parcourir dans l’écran d’accueil ou depuis la liste des vidéos « à suivre ». Illustration avec le GIF ci-dessous.

Déploiement

Qu’on ne s’y trompe pas, l’algorithme est toujours à l’œuvre ici puisque les thématiques en question sont évidemment basées sur les vidéos que vous avez déjà regardées et les chaînes auxquelles vous êtes abonné. Toutefois, cet outil vous permettra de mieux orienter les suggestions générées par YouTube.

Cette mise à jour se déploie dans un premier temps sur les smartphones Android dans les pays anglophones. Les autres pays et iOS suivront bientôt d’après les responsables de YouTube.