Dans certains pays, YouTube teste une nouvelle interface pour son application, réduisant par défaut les commentaires. Un bon moyen d’en limiter leur nombre et avoir moins de modération à faire.

Comme toute plateforme dotée d’une énorme communauté, l’un des principaux problèmes de YouTube provient de son espace de commentaires. On y retrouve un grand nombre de personnes toxiques qui viennent déverser leur sel avec forte véhémence en dessous de vidéos qu’ils auraient certainement mieux fait de ne pas regarder puisqu’elles ne s’adressent pas à eux. S’ensuivent généralement ensuite des débats enflammés à grand renfort de noms d’oiseaux peu aimables.

Pour tenter d’endiguer un peu cette pratique, Google semble envisager d’enterrer cette section d’expression libre un peu plus profondément dans l’application et de recentrer la navigation sur le contenu vidéo lui-même. XDA rapporte qu’en Inde, plusieurs utilisateurs ont remarqué un changement de leur interface sur l’application. Sur cette version, les commentaires sont cachés par défaut, et il faut cliquer sur un bouton pour y accéder. Notons au passage que cela repousse le bouton « Enregistrer » (dans une playlist) dans un menu lui aussi caché, ce qui laisse penser que cette fonctionnalité est assez peu utilisée.

De même, en scrollant suffisamment sous les suggestions de vidéos, les commentaires seront désormais réduits par défaut et nécessiteront un clic de plus pour être affichés, preuve que l’idée principale reste de réduire la visibilité de cette section.

Une expérience différente

Toutefois, pour ceux qui iraient jusque dans les commentaires d’une vidéo, l’expérience devrait être améliorée. En effet, les commentaires s’ouvrent désormais comme une fenêtre à part sous la vidéo, ce qui permet de rafraîchir cette page d’un simple glissement vers le bas.

Rappelons par ailleurs que plus vous passez de temps à commenter, moins vous en passez à regarder des vidéos. Donc moins de temps à regarder les publicités également, et par extension, moins d’argent pour Google. On imagine donc assez rapidement la raison d’une telle expérimentation.

Tout contre la toxicité

Google semble motivé pour réduire la toxicité des espaces de commentaires sur le Web. La firme a tout de même développé une extension pour Google Chrome permettant de « baisser le volume » des commentaires négatifs sur la majorité des réseaux sociaux, y compris YouTube.

Pour le moment, cette nouvelle interface n’a été repérée qu’en Inde (et en Australie selon AndroidPolice). Rien ne dit qu’elle sera déployée partout dans le monde.