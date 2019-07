Sitôt lancée, sitôt buguée. Quelques jours à peine après son annonce, la version bêta de Google Messages a causé des problèmes à plusieurs utilisateurs. Elle refusait purement et simplement de s’ouvrir. Heureusement, il est plutôt simple de sortir du programme bêta si on le souhaite.

Il y a des lancements d’applications qui se déroulent mieux que d’autres. Pour certaines, heureusement que celui-ci se fait en bêta. C’est le cas de Google Messages bêta, qui est comment son nom l’indique, la version bêta de l’application de messagerie de Google.

Annoncé mardi dernier, le lancement de l’application n’a pas tardé. Néanmoins, il ne s’est pas fait sans quelques problèmes. En effet, comme l’ont remarqué plusieurs utilisateurs, dont le journaliste Artem Russakovski du site Android Police, la première version de cette application bêta, la v4.7, se ferme directement lorsqu’elle est lancée.

First Messages beta is out (v4.7), aaaand it completely crashes on start.

Sur tous les appareils testés par Android Police, qu’ils tournent sous la bêta 5 d’Android 10 Q ou non, l’application refusait de se lancer. Selon le site spécialisé dans l’actualité d’Android, ce bug pourrait venir du fait que Google Messages chercherait une version des services Google Play qui n’a pas encore été déployée. Il s’agirait donc d’un problème de synchronisation entre la mise à jour des services Google Play et la sortie de l’application.

De son côté, le journaliste Dylan Roussel du site 9to5Google explique sur Twitter qu’il s’agit en fait d’un problème de classe manquante. L’application va rechercher la classe « BugleOpenBeta_Application » dans le package « release », mais se heurter à un mur, puisqu’elle n’y est pas présente.

The reason why the first Messages beta (4.7.052) is crashing is simply because there's a missing class.

The class "BugleOpenBeta_Application" should be in the package "release", but it doesn't exists. pic.twitter.com/NhVSyzKhbE

— Dylan Roussel (@evowizz) July 12, 2019