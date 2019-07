Le Google Play Store s’apprête à connaître quelques changements d’interface. On aurait droit, entre autres, à un bouton « Installer » qui s’anime lorsqu’on appuie dessus.

La version 16.0.15 du Google Play Store est en préparation et 9to5Google a pu fouiller dans le fichier APK de cette dernière pour découvrir quelques nouveautés en préparation.

Le média a ainsi pu mettre en lumière quelques changements de design qui devraient normalement arriver en même temps que le déploiement du Play Store v16.0.15.

Animation des boutons

Dans ses fouilles, 9to5Google a pu déclencher l’animation du bouton « Installer » que l’on peut voir sur la page de présentation d’une application. Le rectangle vert prend ici toute la largeur, mais quand on appuie dessus, il rétrécit pour se transformer en touche « Ouvrir » et laisser la place à « Annuler ».

La vidéo de démonstration ci-dessous le montre bien.

On remarquera que cette animation s’accompagne d’une barre de progression faisant le tour de l’icône de l’application. Dans la version actuelle du Google Play Store, c’est une barre rectiligne qui indique l’avancement du téléchargement.

Material Theming

Sur le Play Store, vous pouvez voir les pages de présentation des entreprises qui propulsent les applications. Cette interface connaîtra quelques changements et sera plus en phase avec les lignes directrices du Material Theming : plus sobre et plus blanche.

Lecture automatique des vidéos

Les vidéos de présentation des applications sur le Play Store pourront être lues automatiquement. Heureusement, pour ne pas gâcher bêtement votre enveloppe de données mobiles, une option permettra de désactiver cette fonctionnalité ou de la déclencher uniquement lorsque le smartphone est connecté au Wi-Fi, comme c’est le cas par exemple sur YouTube.

Précisons que ces nouveautés ne sont pas garanties d’arriver avec la v16 du Play Store, mais les éléments mis en avant par 9to5Google le suggèrent fortement.