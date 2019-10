La technologie n’est pas seulement une source de distraction et de plaisir. C'est également une aide précieuse pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Google vient de lever le voile sur une nouvelle version de Maps.

Je suis toujours frustré de voir des applications très utiles être mises à jour pour apporter des fonctions complètement inutiles (ou presque). Parce que Google Maps est avant tout une solution de navigation, pour aller d’un point A à un point B.

Cette nouvelle fonction aide les personnes aveugles et malvoyantes à se déplacer. Elle se concentre sur les instructions pour les piétons. L’application, à l’aide des données GPS, informe constamment les utilisateurs s’ils suivent un bon chemin, avertit des passages pour piétons importants et leur indique régulièrement la distance qui les sépare de la route et des virages.

Malheureusement, cette fonctionnalité est pour le moment uniquement prévue aux États-Unis (en anglais) et au Japon (en japonais). Vous pouvez l’activer dans les paramètres de l’application, sur iOS et Android. Cependant, Google mentionne déjà que ce n’est que le début et que la prise en charge de langues supplémentaires est en préparation.