Google teste actuellement une nouvelle interface plus épurée pour son application Google Assistant, avec une nouvelle organisation pour les suggestions, par ordre chronologique.

Certes, Google Assistant tire une grande partie de son intérêt dans les interactions vocales avec l’utilisateur. Néanmoins, il est également possible de lancer l’application dédiée sur le smartphone afin d’avoir accès d’un seul coup d’œil à plusieurs informations.

C’est cette application qui connaît actuellement une refonte de la part de Google comme l’a repéré le site 9to5Google. En effet, le site américain rapporte qu’un utilisateur brésilien a ouvert le flux Google Assistant ce mercredi pour découvrir une interface revue et corrigée de l’esthétique globale de l’application.

This is how the cards behave. pic.twitter.com/GvC06VoOOT — Eduardo Pratti (@edpratti) October 31, 2019

Par exemple, la météo s’affiche sur cette nouvelle version avec un fond bleu. L’organisation de la page se fait par ailleurs dans un ordre chronologique avec les événements à venir et la météo du jour, puis les événements de la semaine et enfin ceux du mois. Dans l’ensemble, l’interface paraît bien plus épurée que celle que l’on connaît actuellement, avec des cartes pour les événements qui se fondent davantage sur l’arrière-plan, séparées non pas par une ligne pleine, mais par de simples ombrages. Il est par ailleurs possible d’ouvrir chaque carte à l’aide d’une petite flèche là où la seule interaction actuellement disponible est un menu pour masquer ce type de commandes.

Comme le rapporte 9to5Google, il semble s’agir d’un test de la part de Google ciblant uniquement un nombre limité d’utilisateurs. Comme à chaque fois dans ce type d’expérimentation, rien n’indique donc que ce design soit finalement apporté à tous les utilisateurs de Google Assistant.