Sur Google Maps, une option en préparation permettrait à l’utilisateur de repérer les routes les mieux éclairées la nuit pour se sentir plus en sécurité pendant son trajet.

Quand la nuit tombe, les rues d’une ville plongées dans l’obscurité peuvent paraître moins sûres. Google Maps voudrait rassurer certains utilisateurs en leur indiquant les chemins les mieux éclairés pour atteindre leur destination. C’est en effet ce qu’indique XDA-Developers qui a découvert certaines preuves dans le code Android de l’application de cartographie.

L’option se présenterait sous la forme d’un filtre qui surlignerait en jaune les routes les plus éclairées tout en indiquant les axes peu éclairés et ceux qui ne le sont pas du tout. Il s’agit ici d’un niveau d’informations assez précis et les développeurs de Google Maps savent qu’ils n’auront pas toujours toutes les données à disposition. Ainsi, des messages indiquant « aucune information disponible sur l’éclairage » sont également prévus.

À quand le déploiement ?

Reste à savoir comment cette option sera concrètement appliquée. Des bouts de code suggèrent que les routes en jaune apparaîtront quand l’utilisateur zoomera sur la carte. En outre, il est difficile de savoir si cette fonctionnalité sera réellement déployée un jour sur Google Maps, car elle en est encore à un stade très peu avancé de son développement.

On imagine cependant que, si un déploiement survient, les grandes villes et capitales seront sans doute les premières à en profiter. Est-ce que cela suffira à rassurer les personnes rentrant tard chez elles ? Sans doute que non, mais il s’agirait tout de même d’une initiative intéressante.