Google Chrome : nouveau design en test pour les onglets sur Android

Nous avions déjà repéré l'apparition d'un nouveau design pour les onglets dans Google Chrome pour Android. Celui-ci continue d'évoluer et est désormais disponible sur Canary.

Google Chrome est de loin le navigateur web le plus populaire au monde, sur ordinateur comme sur mobile par ailleurs. Cette place se gagne au prix de nombreuses mises à jour pour correspondre à l’ère du temps, et ses développeurs travaillent d’arrache-pied pour améliorer la formule.

Il y a quelques mois, nous avions pu voir les premiers signes d’une refonte du système d’onglets de Chrome. Désormais, une version plus raffinée encore est visible sur Chrome Canary, confirmant que le travail continue sur cette version côté Google.

Nouveau design des onglets sur Chrome Android

C’est le site XDA Developers qui a repéré ce nouveau changement dans la continuité de ce que 9to5Google avait pu voir quelques mois auparavant. Il est actuellement testé sur une poignée d’utilisateurs sur la version 81 de Canary.

Comme vous pouvez le constater ici, l’écran devient un peu plus chargé en fonctionnalité. Les pages favorites et visitées les plus souvent apparaissent désormais sur le haut de l’interface, tout comme la barre de recherche. Le mode incognito devient également une glissière à activer, contre un onglet sur la version actuellement déployée en version stable. une barre de recherche est également présente dans l’interface directement.

La nouvelle fonctionnalité attendue de groupement d’onglets pour créer des dossiers est bien présente, et vous permettra à terme de garder vos sites favoris ou vos pages à consulter en mémoire aisément.

La présence de toutes ces fonctionnalités dans Google Chrome Canary, et leur apparente avancée en termes de développement, fait que l’on peut s’attendre à ce qu’un déploiement plus global soit bien à l’ordre du jour. Reste pour autant qu’il est impossible d’en déterminer la date, alors que Chrome version 79 vient à peine de sortir. Préparez-vous cependant à ce changement.