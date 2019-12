Chrome vous prévient désormais si votre mot de passe a été compromis

Ce mardi, Google a lancé une nouvelle mise à jour de son navigateur Chrome pour PC et smartphone. Cette version 79 de Google Chrome met en avant la sécurité des utilisateurs.

Moins de deux mois après la sortie de Chrome 78, Google a déployé ce mardi la nouvelle version de son navigateur, logiquement numérotée Google Chrome 79. Cette nouvelle version ne vient pas fondamentalement changer la donne, mais apporte plusieurs fonctionnalités bien pratiques en termes de sécurité informatique.

La première d’entre elles vise à prévenir les utilisateurs lorsqu’ils utilisent un identifiant et un mot de passe qui ont déjà été compromis par une faille de sécurité par le passé. Sur son blog, Google précise que Chrome intègre désormais directement les fonctions de l’extension Password Checkup lancée plus tôt dans l’année : « lorsque vous tapez vos identifiants dans un site, Chrome va vous prévenir si votre nom d’utilisateur et votre mot de passe ont été compromis dans une fuite de données sur un site ou une application. Il vous suggérera alors de les changer partout où vous les avez utilisés ».

Des protections supplémentaires contre le phishing

Une autre nouveauté déployée dans Chrome 79 concerne la protection contre le hameçonnage. Désormais, Chrome s’actualise en temps réel — et non plus seulement toutes les 30 minutes comme auparavant — afin d’améliorer sa base de données concernant les sites de phishing. Le navigateur pourra ainsi vous prévenir plus rapidement lorsque le site sur lequel vous comptez vous rendre n’est pas la version authentique, mais cherche à accéder à vos informations.

La version 79 de Google Chrome est d’ores et déjà disponible au téléchargement, que ce soit sur Android ou sur ordinateur.