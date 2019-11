Google a découvert et corrigé deux failles importantes en cours d'exploitation sur Chrome, qu'il a corrigé dans la version 78 du système. N'oubliez pas de mettre à jour votre navigateur.

Google Chrome est le navigateur web le plus utilisé au monde. Aussi, naturellement, il est également le plus ciblé par les pirates. Pour réussir à endiguer leurs assauts, l’entreprise a en place un système de récompense pour les chercheurs dévoilant les failles de leur système.

La nouvelle version 78 de Google Chrome est disponible, et avec elle de nouvelles modifications. Pourtant, la principale raison de mettre à jour votre système et bien faire attention à votre version est plutôt à voir du côté de la sécurité.

Deux failles majeures sur Google Chrome

Comme Google le dévoile sur son blog officiel, deux failles importantes ont été découvertes sur le navigateur. La première concerne le moteur de rendu audio, et la deuxième le moteur de rendu des PDFs. Il s’agit de deux failles critiques qui ont été corrigées, sur deux moteurs très communément utilisés sur le net.

Mais surtout, la première est notée comme exploitée par les pirates à l’heure actuelle. Si leur démarche n’est pas explicitée, il suffit de le savoir pour vous mettre en garde : assurez-vous que votre version de Google Chrome est à jour.

La version 78.0.3904.87 (ou plus) du logiciel est celle qu’il vous faut pour être certain de ne rencontrer aucun problème. Pour vous assurer de son installation, allez dans les trois petits points pour ouvrir le menu, Aide et cliquez sur « À propos de Google Chrome ». La page qui s’ouvre vous permettra de vérifier votre numéro de version, mais aussi mettre à jour le navigateur si besoin.