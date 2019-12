Google Maps revoit son interface pour s’adapter à la navigation par gestes

Les applications Google ne cessent d'adopter de nouveaux menus en bas de l'écran pour mieux s'adapter à la navigation par gestes. Maps est le dernier service concerné.

La navigation par gestes est devenu la méthode de navigation par défaut dans l’univers Android. Après une première version quelque peu étrange sous Android 9, Google a enfin adopté des gestes naturels sous Android 10.

Cependant, les applications ont toujours leurs fonctionnalités cachées derrière des menus disponibles sur un glissement de gauche à droite, qui rentre souvent en conflit avec cette navigation. Google est donc petit à petit en train de revoir l’interface de ses applications pour intégrer un menu plus complet en bas.

Google Maps retouche son interface

La dernière en date à recevoir ces modifications n’est autre que Google Maps. Selon 9to5Google, certains utilisateurs américains et espagnols rapportent l’apparition de toujours plus d’options dans le menu inférieur de l’application. Vous pouvez voir la différence ici :

« Découvrir » et « Trajets » restent comme auparavant, mais le menu accueille désormais deux autres options : « Lieux » et « Post ». Le premier n’est autre que les adresses que vous avez enregistrés, quand le second est la fonction permettant aux guides locaux de poster des avis et commentaires sur les adresses alentours. Deux fonctions qui étaient jusque là affichées dans le menu latéral, et qui sont désormais plus simplement accessibles. Enfin, « Pour vous » est ici renommé en « Derniers », mais fonctionne toujours de la même manière : il s’agit de recommandations automatiques proposées par Google.

Voilà qui permettra de retrouver des fonctionnalités intéressantes plus rapidement, mais également de ne plus rentrer en conflit avec la navigation par gestes. Pour le moment, il semble que cette fonctionnalité soit encore en cours de test et activée sur une poignée d’utilisateurs, mais un déploiement plus global ne devrait pas tarder à avoir lieu.