Gmail : votre thème sombre a disparu ? Vous n’êtes pas seuls

Le thème sombre de Gmail a disparu pour certains utilisateurs, particulièrement de Pixel et de OnePlus. Pour le moment, nous ne savons pas les causes de cela.

Depuis quelque temps maintenant, Google est en mission : passer toutes ses applications au thème sombre. Il faut dire que la fonctionnalité est centrale pour Android 10, ses applications se devaient donc de suivre le mouvement.

Gmail était l’une des plus attendues et a mis un certain temps à déployer son thème sombre pour tout le monde. Si son apparition a ravi bon nombre d’utilisateurs, sa disparition est naturellement un crève-cœur pour beaucoup.

Gmail perd son thème sombre pour certains

En effet, Android Police a repéré que de nombreux utilisateurs avaient perdu le thème sombre. Des utilisateurs de téléphone Pixel (dont le Pixel 2) et OnePlus (OnePlus 6T et OnePlus 7 Pro notamment) ont vu l’option complètement disparaître de leur menu et le thème revenir au clair de base sans qu’il leur soit possible de revenir en arrière.

Pour aller plus loin

Les meilleures applications avec un thème sombre

Il semble que le bug soit présent depuis plusieurs jours maintenant. Pour rappel, le thème sombre est une mise à jour poussée côté serveur pour Google : si vous êtes atteints, il ne sert à rien de désinstaller ou réinstaller l’application. Pour certains cependant, redémarrer le téléphone leur a permis de retrouver le thème sombre.

Le plus probable dans ce genre de situation est qu’une mise à jour serveur déployée par Google ait cassé sans le vouloir la fonctionnalité. Cependant, il nous est impossible de vraiment déterminer la cause de ce souci pour le moment.

Interrogé par nos soins, Google France nous a indiqué être en cours d’investigation pour résoudre ce problème. Patience donc : les développeurs sont sur l’affaire.