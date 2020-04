Google Meet met le paquet pour s’imposer sur Zoom sur le marché de la visioconférence

L'application de visiconférence de Google, Meet, s'intègre un peu mieux à Gmail et promet de s'améliorer sur de nombreux points, aussi bien techniques qu'esthétiques. De quoi remettre le service en avant face à Zoom.

En 2020, le Coronavirus a poussé bien des gens à repenser totalement leur activité. Avec plus de 2,6 milliards de personnes dans le monde confinées chez elles, le télétravail et le numérique ont pris une place nouvelle dans bon nombre d’entreprises. Les réunions qui avaient lieu auparavant autour d’une table ont lieu à distance à l’aide de webcams et de logiciels de visioconférence. Même les apéros entre amis sont devenus virtuels et se déroulent désormais à travers un écran.

Google Meet veut sortir vainqueur

Ainsi, de nombreux services qui étaient jusqu’à présent marginaux ont été mis sur le devant de la scène et nombreux sont ceux qui ont découvert pour la première fois l’interface de Microsoft Teams, Zoom ou Google Meet (anciennement Hangouts Meet). Le second est particulièrement médiatique avec quelques faits divers amusants liés aux fonctionnalités de filtres, ou aux vives critiques concernant le respect des données privées de ses utilisateurs.

Google de son côté compte bien profiter de cette situation pour mettre en avant ses arguments. Voilà quelques jours, Google expliquait comment Meet protégeait la vie privée de ses utilisateurs et aujourd’hui, on apprend que le service s’offre de nouvelles fonctionnalités.

Un accès plus rapide et un meilleur affichage

Dans un billet de blog, Google vient d’annoncer qu’il est possible de lancer une conférence Meet ou d’en rejoindre une directement depuis Gmail afin de faciliter son utilisation. Pour cela, il faut cliquer sur la bulle Hangouts en bas à gauche de l’écran et choisir l’une des deux options, « Start a meeting » ou « Join a meeting ». Celles-ci sont exclusivement visibles depuis un compte G Suite et ne sont apparemment pas encore déployées en France.

Reuters rapporte cependant que d’autres améliorations notables arrivent, citant Javier Soltero, vice-président de la firme de Mountain View, à commencer par un affichage en grille jusqu’à 16 participants. C’est là une fonction très appréciée de Zoom et qui manque particulièrement à Google Meet, ce dernier n’offrant pas une bonne vue des différentes personnes assistant à l’appel.

Des améliorations au niveau de la qualité vidéo en basse lumière sont également à prévoir, de même que des filtres de bruits parasites, comme les cliquetis d’un clavier ou le vacarme assourdissant d’une porte qui claque. Aucune date n’a cependant été annoncée concernant le déploiement de ces améliorations.

Notons que la suppression de bruits ambiants commence à être plus habituelle. Discord, la célèbre messagerie pensée pour les joueurs, vient tout juste de l’intégrer en version bêta sur son logiciel de bureau.