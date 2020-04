Google Discover : une icône en forme de cœur pour vous faire interagir davantage

Google prévoit une légère refonte de l'interface de Google Discover. Grâce à un internaute, Android Police a repéré l'apparition d'une nouvelle icône en forme de cœur qui serait en test chez certains utilisateurs.

Une nouvelle icône a fait son apparition sur Google Discover, l’interface de Google pour suivre des sujets d’actualités personnalisés. Une icône de cœur remplace alors le slider habituel, et ce changement risque de modifier la façon dont les utilisateurs vont interagir avec les actualités.

Le cœur remplace le slider

Nos confrères d’Android Police ont repéré un changement discret de Google Discover. Dans des captures d’écran partagées par le site, nous découvrons une nouvelle icône de cœur pour remplacer le slider actuel qui laisse l’utilisateur déterminer s’il souhaite recevoir plus ou moins de contenus similaires à celui proposé. Avec cette nouvelle icône, l’utilisateur n’a pas d’autre choix que liker l’actualité concernée. On imagine alors qu’il recevra plus de contenus similaires sur son Google Discover. Android Police précise cependant que l’utilisateur aura toujours le choix d’exprimer son désintérêt pour un sujet, ou même blacklister un média grâce au bouton en forme de trois petits points.

Faciliter les interactions

En intégrant un bouton en forme de cœur, Google semble mener les utilisateurs vers un Google Discover plus interactif. Cette icône que l’on retrouve déjà sur Facebook, Instagram, TikTok ou Twitter est bien connue des utilisateurs de smartphone, puisqu’elle permet simplement d’aimer un contenu. En revanche, cette nouvelle option ne permet plus à l’utilisateur de faire à savoir à Google qu’il souhaite recevoir moins de contenus de ce type. Enfin, une icône en forme de cœur peut freiner les utilisateurs au moment d’interagir avec des sujets dramatiques — comme l’épidémie du Coronavirus — même s’ils les intéressent. C’est d’ailleurs pour cette raison que Facebook avait fini par ajouter d’autres réactions en plus du « j’aime » sur son réseau social.

Comme c’est souvent le cas avec Google, cette fonctionnalité n’est disponible que chez certains utilisateurs. Reste à savoir si elle sera déployée partout dans le monde dans les prochaines semaines, avec peut-être d’autres nouveautés pour l’accompagner.