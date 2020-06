Google Messages : désactiver le RCS sur votre ancien smartphone devient plus simple

Si vous profitiez du RCS avec Google Messages sur votre ancien smartphone, la désactivation de cette fonctionnalité devient plus facile désormais grâce à un formulaire en deux étapes mis à disposition par Google.

Cela fait un petit moment que Google Messages a embrassé le RCS, notamment en France. Pour rappel, ce sigle signifie Rich Communication Services, un protocole qui veut remplacer les traditionnels SMS. Ainsi, l’application de messagerie s’est dotée de « fonctionnalités de chat ». En cochant cette option, vous pouvez profiter du RCS.

Pour rappel, le RCS consiste essentiellement en des SMS enrichis et permet de savoir si votre destinataire a lu le message ou s’il est en train d’en écrire un, d’envoyer des enregistrements vocaux, de créer des discussions de groupe, de partager sa position, etc. On parle ainsi souvent d’un iMessage sur Android.

En toute logique, il suffit de décocher cette fameuse option « fonctionnalités de chat » pour désactiver le RCS sur un smartphone. Désormais, Google va un peu plus loin et permet à présent de désactiver cette fonctionnalité sur votre ancien téléphone même si vous n’y avez plus accès.

Désactiver le RCS sur votre ancien smartphone depuis votre PC

Pourquoi cela peut-il être pertinent ? Tout d’abord, il faut savoir que les services RCS sont liés à un numéro de téléphone. Ainsi, si vous passez d’un appareil compatible RCS à un appareil non compatible sans changer de numéro de téléphone, vous risquez de ne plus recevoir certains messages.

Il faut donc bien faire comprendre à Google Messages que les messages RCS envoyés à votre appareil doivent être convertis en SMS classiques pour être correctement consultés. C’est pourquoi une page support a discrètement été mise en place. Sur celle-ci, vous pouvez désinscrire votre numéro de téléphone du RCS via un formulaire en deux étapes.

Si vous rencontrez des difficultés (vous ne recevez pas tous les SMS/MMS, par exemple) alors que vous avez conservé le numéro de téléphone de votre ancien téléphone sur le nouveau, vous devrez peut-être désactiver les fonctionnalités de chat sur votre ancien téléphone.

En allant sur cette fameuse page support, il vous faudra scroller un petit peu avant de tomber sur la rubrique « Sans votre ancien appareil ». Ici, vous n’avez qu’à entrer votre numéro de téléphone. Google va ensuite vous envoyer un code à six chiffres qu’il faudra entrer dans le deuxième champ pour prouver qu’il s’agit bien de votre numéro.

En agissant de la sorte, vous allez désactiver le RCS sur votre ancien appareil, même si vous n’y avez plus accès, et vous vous assurerez ainsi que les messages RCS qui vous sont envoyés seront convertis en SMS.

Pas encore d’annonce officielle

Attention, il se peut que vous receviez un message d’erreur en retour expliquant que votre numéro de téléphone n’a en fait jamais été enregistré dans le cadre du RCS ou qu’il est associé au système RCS d’un opérateur et non de celui de Google.

Ce formulaire en deux étapes a été repéré par un internaute sur Reddit. Google, lui, n’a pour l’instant fait aucune communication officielle à ce sujet, la page support en question n’étant peut-être pas encore totalement finalisée.