YouTube sur Android TV pense enfin à ceux qui n’ont pas le temps

Avis aux utilisateurs de YouTube sur Android TV et Google TV : l'application gagne une fonctionnalité très attendue par certains : le contrôle de la vitesse de lecture.

YouTube est désormais disponible partout et ne se regarde plus que sur un PC. Le service de vidéos se consomme désormais sur tous types d’écrans, depuis son smartphone à son téléviseur. Pour ce format en particulier, l’application s’améliore et intègre enfin une fonctionnalité déjà présente sur les autres plateformes : le contrôle de la vitesse de lecture.

YouTube sur Android TV s’améliore

Comme remarqué par Android Police, certains utilisateurs d’Android TV ou de Google TV (sur le dernier Chromecast par exemple) peuvent désormais profiter d’une nouvelle fonctionnalité intitulée « vitesse ». Ce nom est plutôt explicite et permet, comme c’est déjà le cas sur le service Web ou l’application mobile, d’accélérer ou de ralentir la vitesse de la vidéo.

En plus de la vitesse de défilement normale, on retrouve cinq vitesses différentes : x0,25, x0,5, x1,25, x1,5 et x2. Contrairement aux autres plateformes, les vitesses x0,75 et x1,75 ne sont donc pas disponibles.

Une fonctionnalité attendue

Lors de son arrivée sur Netflix, cette fonctionnalité a fait polémique, certains jugeant que ce type de consommation détruit la vision artistique du réalisateur. Bien évidemment, rien n’est obligatoire et les contenus publiés sur YouTube sont moins considérés en tant qu’œuvres d’art, même si certains courts-métrages disponibles sur la plateforme sont à couper le souffle.

Sur des formats « podcast » ou informationnels un peu lents, on appréciera donc grandement de pouvoir accélérer le rythme de la vidéo pour gagner du temps, tandis que certains contenus dans une langue étrangère mériteront parfois d’être ralentis pour être parfaitement compris. Autant dire que cette fonctionnalité trouvera certainement son public sur Android TV, comme elle l’a déjà trouvé sur nos smartphones, tablettes et PC.

À venir pour tous

Pour l’heure, cette fonctionnalité semble liée à la version 2.13.08 de l’application YouTube pour Android TV, avec une activation du côté serveur. Si vous ne l’avez pas encore, c’est donc normal, il faudra encore patienter un peu pour qu’elle soit disponible pour tous.