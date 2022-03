Play Store : vous pourrez vous abonner à Spotify sans passer par le paiement de Google

Google va permettre à Spotify d'utiliser son propre service de paiement sur son application Android.

Depuis plus d’un an, c’est une bataille acharnée à laquelle se livrent les éditeurs d’applications mobiles face aux plateformes d’Apple et de Google. Il faut dire qu’une grande partie du modèle économique d’iOS et d’Android repose sur le fait que les développeurs d’applications doivent reverser 30 % des achats de leurs applications, des achats in-app ou des abonnements aux boutiques d’applications elles-mêmes.

C’est en partie en raison de cette contrainte qu’Epic Games a annoncé, à l’été 2020, avoir supprimé Fortnite de l’App Store sur iOS et du Google Play Store sur Android. Néanmoins, alors qu’Apple semble ouvrir lentement la porte face aux différentes enquêtes pour abus de position dominante auxquels l’entreprise est soumise, Google a annoncé une avancée majeure. Ce mercredi, la firme de Mountain View a en effet pris la parole dans un billet de blog pour annoncer un partenariat avec Spotify :

Nous pensons que les utilisateurs devraient avoir le choix d’utiliser le système de facturation de Google Play lorsqu’ils installent une application depuis le Google Play Store. Nous pensons également qu’il est crucial qu’un système de facturation alternatif obéisse aux mêmes standards de sécurité pour protéger les données personnelles et des informations financières sensibles.

Dans ce cadre, Google va ainsi travailler avec plusieurs applications pour leur permettre d’intégrer des choix de facturation différents de Google Pay. La première de ces applications n’est autre que la plateforme de streaming de musique Spotify : « Spotify va introduire le système de paiement de Google Play aux côtés de son système de facturation actuel […]. Ce programme pilote va vous aider à mieux comprendre le choix d’un système de facturation chez les utilisateurs de plusieurs pays et les développeurs de plusieurs tailles et catégories ».

D’autres applications devraient s’ouvrir à d’autres modes de paiement

Concrètement, il sera donc possible, pour Spotify, d’intégrer son propre système de paiement au sein de son application Android, en plus du système de paiement de Google. Pour le service de streaming suédois, l’avantage est clair, puisqu’il permettra de se soustraire à la commission de 30 % récoltée par Google pour les applications téléchargées sur le Play Store. Néanmoins, il paraît peu probable que Google ne touche aucune commission sur les paiements des abonnements Spotify. Comme le souligne l’agence Reuters, Google n’a cependant pas précisé quelle commission serait prélevée dans le cadre de ce nouveau programme.

Spotify n’est que le premier d’une liste de partenaires de Google. D’autres applications devraient pouvoir bénéficier de ce programme dans les prochains mois afin de laisser le choix aux utilisateurs de payer leur abonnement ou leurs achats en passant par le système de facturation de Google ou celui de l’application. Par ailleurs, Google indique dans son billet de blog que ce programme ne sera lancé que dans « certains pays ». On ne sait pas encore quels marchés seront concernés.

