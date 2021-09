Nouvelle défaite juridique et historique pour Apple : la firme doit lâcher du lest aux développeurs

Apple est en proie à de nombreuses affaires concernant les conditions de publication sur son App Store. Une nouvelle défaite au Japon contraint la marque à revoir une position historique : l'interdiction d'intégrer des liens externes dans les applications vers des abonnements.

Parmi la multitude de restrictions imposées par Apple aux développeurs, il y en a une qui fait vraiment grincer des dents même chez les géants comme Netflix, Spotify ou Microsoft : l’interdiction de proposer un lien vers l’abonnement depuis le site de l’éditeur. En effet, on sait qu’Apple prend une commission de 30 % sur tous les abonnements créés depuis l’application, mais la firme interdit aussi de rendre évident comment éviter cette commission.

Ainsi, dans l’application Netflix par exemple, le service doit obligatoirement vous proposer son abonnement directement dans l’application et ne peut pas vous renvoyer vers Netflix.com pour éviter la dime. Ce dernier avait fini par choisir de ne plus proposer l’abonnement dans l’application, qui était devenue réservée aux personnes déjà abonnées. Certains éditeurs comme YouTube ont tout simplement augmenté le tarif de l’abonnement de 30 % si l’on souscrit depuis un appareil sous iOS. Ce genre de manœuvre pourrait appartenir au passé après une nouvelle défaite en justice d’Apple.

Une défaite au Japon, une victoire pour le monde entier

La Japan Fair Trade Commission ou JFTC, qui supervise au Japon la saine concurrence, a lancé en 2019 une enquête à l’encontre d’Apple concernant ce genre de conditions. À la conclusion de cette enquête, Apple est parvenu à un accord avec la JFTC, on imagine pour éviter l’éventuelle condamnation ou amende. Ce qui est intéressant, c’est que cet accord modifie les conditions de l’App Store pour le monde entier.

Pour garantir une bonne et sûre expérience utilisateur, les directives de l’App Store exigent des développeurs qu’ils vendent des services numériques et des abonnements en utilisant le système de paiement in-app d’Apple. Étant donné que les développeurs d’applications « readers » ne proposent pas d’achat de biens et de services numériques dans l’application, Apple a convenu avec la JFTC de laisser les développeurs de ces applications partager un lien unique vers leur site web pour aider les utilisateurs à créer et à gérer leur compte.

Cette décision concerne donc uniquement les applications de type « readers », mais dans son communiqué, Apple précise qu’il s’agit d’application proposant « du contenu acheté ou par abonnement de type magazines, journaux, livres, audio, musique ou vidéo ». Si on parle de musique ou de vidéo par abonnement, il semble que Netflix et Spotify pourraient rentrer dans la case. Les développeurs auront donc le droit de fournir un unique lien vers leurs sites pour proposer la création du compte et sa gestion, donc la possibilité de s’abonner.

Mise en application en 2022

C’est la deuxième fois en moins de 7 jours qu’Apple est contraint de laisser du terrain aux développeurs. Le 27 août 2021, la firme a annoncé la création d’un fonds d’aide aux petits développeurs de près de 100 millions de dollars.

Le communiqué d’Apple précise que les changements de politiques annoncés seront intégrés à l’App Store en 2022. La firme doit encore mettre à jour ses conditions d’utilisations et son processus de validation des applications.