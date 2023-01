Google Home commence à remplacer votre télécommande sur les téléviseurs compatibles

Google Home peut remplacer une bonne partie des fonctionnalités de votre télécommande. Nous avons pu essayer la fonctionnalité.

Qui n’a jamais perdu une télécommande dans les entrailles de son canapé ? À moins de ne pas posséder de téléviseur, c’est une expérience plutôt courante. Surtout si vous le couplez à une box TV ou un lecteur Blu-Ray.

Une des solutions à ce problème est sans doute d’utiliser son smartphone comme télécommande. Si l’option est souvent proposée par votre fabricant de TV, il est toujours intéressant de pouvoir rassembler toute sa maison connectée en un seul point. C’est ce se propose de faire Google Home.

En août dernier, comme le souligne 9to5Google, la firme de Mountain View avait annoncé avoir retravaillé ses contrôles pour les appareils connectés. La mise à jour semble enfin pointer le bout de son nez sur les téléviseurs de certains chanceux, qui partagent leurs captures d’écran sur Reddit.

Petit essai concluant

Nous avons nous-mêmes pu tester la fonctionnalité sur un téléviseur LG. Elle a nécessité une mise à jour de ce dernier. Une fois en place, dès que le téléviseur s’allume, vous le verrez apparaître sur l’écran d’accueil Google Home, pas besoin de le reconnecter à chaque utilisation.

Il est possible de faire varier le son, la chaîne, de couper le son ou de le rétablir complètement, de choisir la source, voire d’allumer ou éteindre le téléviseur. Sur des applications le permettant, nous avons pu mettre en pause le programme et le relancer à l’envi.

Les boutons sont larges et permettent de ne pas se tromper. En revanche, nous avons pu expérimenter une latence assez important entre le moment où le bouton est pressé et le moment où le téléviseur réagit. À noter également qu’un sélecteur de programme ne ferait pas de mal et permettrait, si on le souhaite, de se passer entièrement de sa bonne vieille télécommande.

