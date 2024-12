Google s’apprête à retirer une fonctionnalité clé du Play Store

Google serait sur le point d’abandonner une fonctionnalité pourtant appréciée de son Play Store. En effet, le géant de Mountain View a annoncé dans les notes de mise à jour de la version 44.1 que la fonction « Partage d’applications » va bientôt disparaître de sa boutique d’applications.

Cette fonctionnalité, introduite en 2022, permettait aux utilisateurs de partager directement des applications gratuites avec d’autres smartphones Android à proximité, sans nécessiter de connexion Internet. Basée sur la technologie Quick Share (anciennement Nearby Share), elle offrait une solution pratique pour échanger des applications, particulièrement dans les zones où la connexion Internet est limitée.

Pour accéder à cette fonction, les utilisateurs devaient se rendre dans leur profil Play Store, puis dans « Gérer les applications et l’appareil » et trouver le bouton « Partager les applications » sous l’onglet « Aperçu ». Le système imposait certaines restrictions : seules les applications gratuites pouvaient être partagées, excluant les applications payantes, les livres, les films et les applications d’entreprise.

Pour aller plus loin

L’Epic Games Store sera bientôt préinstallé sur des millions de smartphones !

Le « Partage d’applications », c’est bientôt fini sur le Play Store

« La fonction de partage d’applications sur Google Play va être retirée », indique sobrement le changelog officiel. Toutefois, les utilisateurs ne seront pas totalement privés de solution alternative. L’application Files by Google continuera d’offrir une fonctionnalité similaire. Pour l’utiliser, il suffira de se rendre dans « Catégories > Applications », puis d’ouvrir le menu contextuel pour sélectionner l’application à partager.

Il est important de noter que ce changement ne sera pas immédiat. Comme pour toutes les notes de mise à jour du système Google, le déploiement des modifications peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Chez nous, la fonction « Partage d’applications » est d’ailleurs toujours disponible. Par ailleurs, notez que le Play Store apporte en ce moment des nouveautés qui devraient vous éviter d’installer des applications de mauvaise qualité sur vos smartphones.