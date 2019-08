La nouvelle interface épurée du Google Play Store est officiellement en déploiement. L’occasion pour Google de détailler les nouveautés.

Google a préparé un relooking de sa boutique d’applications, le Google Play Store. Après plusieurs mois de déploiement au compte-goutte, la firme a officialisé le lancement de cette nouvelle version.

Nouvelle navigation

Avec ce nouveau design, la firme a souhaité mieux respecter les règles du design language Material qu’elle a elle-même définit. Parmi les plus grands changements, on peut mentionner la nouvelle barre de navigation placée en bas de l’écran.

Désormais, les applications et les jeux sont clairement séparés dans des onglets séparés, et possèdent leurs propres espaces. Une façon élégante pour Google de pouvoir mettre en avant plus d’applications et de jeux, tout en étant pertinent pour l’utilisateur.

Google annonce également que la nouvelle interface met mieux les informations de l’application comme sa note ou son développeur. Les bannières promotionnelles sont également mieux intégrées. Enfin, parce que le diable se cache dans les détails, la firme annonce que la forme des icônes est désormais unifiée.

Pour accompagner ces changements, Google propose aux développeurs un guide pour proposer la meilleure fiche d’application possible, avec notamment les spécifications des nouvelles icônes d’application.

L’uniformisation des icônes illustrée par Google

Déploiement accéléré

Avec cette annonce, Google a officiellement lancé le déploiement à grande échelle de cette nouvelle interface. À la rédaction de FrAndroid, plusieurs smartphones ont déjà reçu la mise à jour, alors que d’autres qui l’avaient eu sont retournés à l’ancienne version.