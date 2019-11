Le Google Play Store va bientôt activer la lecture automatique des vidéos sur sa plateforme, ce qui n'est pas du goût de tous. Heureusement, il sera possible de désactiver la fonctionnalité.

Il existe un trait d’internet qui a tendance à agacer les utilisateurs : les vidéos en lecture automatique, ou autoplay pour nos amis anglophones. Ces vidéos qui se lancent toutes seules en ouvrant un onglet ou une application peuvent parfois se lancer avec le son activé, ce qui est souvent très agaçant, ou manger plus de forfait que de raison.

C’est pourquoi de nombreuses personnes redoutent leur implémentation sur les plateformes. Hélas, le Google Play Store va lui aussi y passer, comme annoncé il y a peu.

Lecture automatique en option sur le Play Store

En effet, comme prévient Android Police, le Google Play Store est en train de se mettre à jour et tester un nouveau paramètre pour désactiver le lancement automatique des vidéos. Il semble qu’un prochain redesign du Play Store mettra en effet les vidéos bien plus en avant, et que celles-ci se lanceront automatiquement.

Fort heureusement, cette découverte nous montre qu’il sera possible de configurer l’application pour qu’elle n’agisse pas de la sorte. Dans les paramètres, un nouveau choix « Lecture automatique des vidéos » apparaît. Au clic, vous pouvez choisir entre trois options : lire automatiquement constamment, uniquement en Wi-Fi, ou désactiver totalement la fonctionnalité.

Pourquoi l’intégration d’une telle fonctionnalité, qui pourrait paraître peu nécessaire dans un magasin d’applications de la sorte ? Tout bonnement, car les publicistes les apprécient, car elles arrivent tout de même à capturer les regards de bons nombres d’utilisateurs. De même, ces vidéos étant directement tirées de YouTube, le compteur de vue peut augmenter et leur permettre d’attirer un peu plus de monde.

Difficile balance des attentes

C’est donc une balance difficile à trouver entre ceux qui apprécient la lecture vidéo automatique, les créateurs qui aiment les retours que cela leur procure, et les utilisateurs qui les ont en horreur. Que Google ait déjà prévu de nous offrir le choix d’activer ou non la fonctionnalité est donc au moins bon signe que toutes les préférences seront respectées.

Le développeur est tout de même en retard : l’apparition des vidéos en lecture automatique étant normalement prévue en septembre. Cette option est qui plus est pour le moment toujours en test, et n’apparaît pas chez tous les utilisateurs pour le moment. Gageons que le déploiement sera rapide pour une si petite option.